«На рыбалку собралась!» Варнава опубликовала фото, на котором позирует в образе «прекрасной русалки»

Резидентка Comedy Woman Екатерина Варнава предстала в образе «роковой русалки», передает ФАН. Такую ассоциацию с ее новым образом подобрали ее поклонники. Телеведущая обнародовала серию снимков, на которых предстала в платье в сеточку телесного цвета, пишет Пятый канал.
Варнава в очередной раз показала себя настоящей модницей, ведь макраме нынче в тренде.
Подборка оригинальных фото знаменитости в Instagram собрала более 130 тысяч «лайков». Подписчики высоко оценили внешний вид артистки, оставив серию восхищенных комментариев.
Как и полагается аудитории звезды юмористического направления, многие пытались блеснуть остроумием и в шутку сравнили Варнаву с русалкой, а ее одежду — с рыболовной сетью.
«О, Катюша на рыбалку собралась! Сетей навешала»;
«Ты в макраме безумной красоты»,
«Это нечто! Именно так выглядит дорогая женщина во всех хороших смыслах», — ответили фанаты.