«На рыбалку собралась!» Варнава опубликовала фото, на котором позирует в образе «прекрасной русалки»

Варнава в очередной раз показала себя настоящей модницей, ведь макраме нынче в тренде.

Подборка оригинальных фото знаменитости в Instagram собрала более 130 тысяч «лайков». Подписчики высоко оценили внешний вид артистки, оставив серию восхищенных комментариев.

Как и полагается аудитории звезды юмористического направления, многие пытались блеснуть остроумием и в шутку сравнили Варнаву с русалкой, а ее одежду — с рыболовной сетью.

«О, Катюша на рыбалку собралась! Сетей навешала»;

«Ты в макраме безумной красоты»,