Устал морально и физически? Ясновидящая Илона Калдре рассказывает, как быть счастливым

Вы здоровы? Ну хотя бы относительно? Если да, то разомкните губы и поблагодарите за это. Кого? Пусть вам ваше сердце и подскажет. Ваши близкие с вами? Возможно, они раздражают, укоряют, поучают… Это выбивает из колеи. А теперь представьте на секунду, что их нет. Есть только память. Это лучше? А ваша усталость может быть результатом многих сплетений жизненных нитей. Да мало ли в жизни препон! Давайте-ка соберите себя в кулак. И еще… Постарайтесь понять мысль о том, что собственное счастье человека редко зависит от других людей. Это – состояние сугубо личное. Не вмешивайтесь ни во что, не оценивайте других людей, не ждите ни от кого благоденствия. Просто идите своей дорогой. Трудно одному? Найдите достойного собеседника... партнера, друга, попутчика... и то дело, которое принесет вам удовлетворение и удовольствие.