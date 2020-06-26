Иван Телегин через суд хочет отнять имущество у Пелагеи

О расставании с Иваном Телегиным Пелагея объявила в конце прошлого года. А месяц назад подала заявление на развод. Со стороны все выглядело достаточно спокойно — супруги даже не планировали делить имущество. Да и сама артистка хотела разойтись «интеллигентно, достойно и как положено».

Однако, похоже, стремления звезды напрасны. Как рассказал «СтарХиту» юрист, составлявший мировое соглашение для пары, Иван перестал участвовать в воспитании трехлетней дочери Таисии и буквально пропал из жизни ребенка, не говоря уж о том, чтобы оказывать какую-то финансовую помощь. Решить остальные вопросы в досудебном порядке Пелагее и Телегину также не удалось.

Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился, — поделился со «СтарХитом» семейный юрист Пелагеи. — За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез.

Но звезде не привыкать к подобным ударам со стороны Телегина. Ведь ранее он уже предал ее, пойдя на измену, что, собственно, и стало причиной расставания. Да и в браке Иван не поддерживал супругу в тяжелые для нее моменты.

Не так давно у Пелагеи умер очень близкий друг, она была в невероятно подавленном состоянии, — продолжает семейный юрист. — Попросила мужа быть рядом, сопровождать ее на похоронах товарища… Это ведь так естественно. Но вместо этого Иван опять-таки самоустранился и предпочел отправиться с друзьями в баню на всю ночь. Случилась ссора, которая и послужила началом конца.

А потом спортсмен стал сближаться со своей нынешней пассией Марией Гончар. Узнав о том, кто является ее соперницей, Пелагея была в шоке, ведь ей оказалась представительница семьи, с которой у артистки давно натянутые отношения.

Что касается имущества, то супруги поначалу, казалось бы, все решили: певице остается московская квартира, а Телегину — загородный дом. Вот только московская квартира куплена Пелагеей на деньги мамы. А четырехэтажный особняк в Подмосковье супруги когда-то приобретали вместе, взяв ипотеку и оплачивая ее из семейного бюджета. К тому же Пелагея много сил и средств потратила на его обустройство. Так что, раздел получается не совсем справедливым.

Суд все решит! В том числе вопросы по загородному дому, — продолжает юрист. — Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе.