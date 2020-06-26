Наталья Рудова в мини-бикини привела поклонников в восторг

Наталья сфотографировалась в купальнике, белом банном халатике, а волосы - под полотенцем. Пользователи сети восхитились, как выглядит Рудова после самоизоляции: стройная, длинноногая.

Судя по фото, находясь на самоизоляции в связи с коронавирусом, Рудова не набрала лишних килограммов.