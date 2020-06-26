Пт, 26.06.2020
Эстонская блогерша высказалась против голых мужчин на пляже: «Пусть ходят в бикини!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Наталья Рудова в мини-бикини привела поклонников в восторг

Наталья Рудова

ФОТО: Instagram

Актриса Наталья Рудова одна из первых российских знаменитостей опубликовала пляжное фото. Красавица-блондинка поделилась в Instagram фото в красном бикини. Где отдыхает 36-летняя Рудова, она не сообщила, пишут Аргументы.

Наталья сфотографировалась в купальнике, белом банном халатике, а волосы - под полотенцем. Пользователи сети восхитились, как выглядит Рудова после самоизоляции: стройная, длинноногая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Судя по фото, находясь на самоизоляции в связи с коронавирусом, Рудова не набрала лишних килограммов.

"Какая ты красивая, ты просто бомба", "Королева", "Красотка", "Шикарные ноги, Наталья", "Бесконечные ноги", - пишут Наталье похвалы.

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