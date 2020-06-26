«Сладкие булочки»: формы «русской Кардашьян» в сеточке стали еще аппетитнее

Если бы это было видео, вы бы посмотрели?

Безусловно, вопрос Анастасии не остался без ответа. В комментариях пользователи наперебой «кричали» о том, как мечтают увидеть ролик с «русской Кардашьян». Причем многие выразили надежду, что и лично для них звезда снимет что-нибудь откровенное. Не обошлось в этот раз и без комплиментов изящной и женственной фигуре.