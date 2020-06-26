Моргенштерн без штанов, особняк и черный торт: Егор Крид шумно отметил 26-летие

Бывший член Black Star решил устроить громкую вечеринку, хотя официально такие мероприятия пока запрещены. В особняке, похожем на дворец, собрались друзья, близкие и коллеги Крида. В их числе были замечены Юлианна Караулова, Моргенштерн со своей бывшей девушкой, Наталья Рудова и многие другие. «Здесь могла бы быть реклама валютной стоматологии. С днем рождения, наш главный красавчик! Это только начало», — написала Юлианна.

Именинник старался снимать на камеру все происходящее: на улице гостей ждал фуршет, а, как только стемнело, выступило шоу барабанщиков. После коктейля все собравшиеся переместились в банкетный зал. На сцене их развлекали танцовщицы, а в толпе в разгар вечеринки прыгал Моргенштерн в трусах.

HammAli & Navai исполнили свои хиты вместе с Егором, а сам Крид порадовал публику композицией «Девочка с картинки». В разгар праздника в зал внесли черный торт со свечками. «Я не верю в то, что надо загадывать желания. Все возможно, все в ваших руках, надейтесь на себя», — произнес Крид, прежде чем задуть свечи.