«Счастье есть!» Dj Smash выложил нежное фото с новорожденной дочерью

Музыкант Андрей Ширман, известный публике как Dj Smash, обычно не делиться с фанатами подробностями личной жизни. Однако рождение первенца стало исключением: на радостях артист заполнил всю ленту в Instagram постами о «настоящем счастье». А недавно решился даже выложить несколько фото новорожденного ребенка, пишет Пятый канал со ссылкой на Teleprogramma.pro.