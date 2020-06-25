Известный повар Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Сегодня стало известно, что Тимирязевский суд Москвы удовлетворил иск Марии Ивлевой. Супруга телезвезды подала на развод после того, как узнала о его измене: Константин закрутил роман с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой, пишет Стархит.
Для Марии предательство супруга стало настоящим потрясением. «Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, будем составлять иск с адвокатом», — говорила Ивлева.
У бывших супругов растут двое детей: Мария и Матвей. Экс-жена знаменитого шеф-повара старается не унывать. Она отвлекает себя от тяжелого периода жизни занятиями спортом и развитием блога.
Дочь осталась жить с мамой, а сын учится за рубежом. Сам шеф-повар негативно отреагировал на слова своей жены, которая сообщила «СтарХиту» о разводе.
Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу! Всем мира и любви!
— написал Ивлев в своем Instagram.
Валерия по-прежнему встречается с Константином. Он привлекает девушку для съемок видеорецептов, а она активно развивает свой блог, не обращая внимания на недоброжелателей.
Первое время некоторые комментарии пробивали мой панцирь пофигизма. Но недолго, уже отпустило. Когда переходишь на страницы хейтеров, видишь абсолютно несчастных и недовольных своим бытием людей! Поэтому что им еще остается делать? Свою жизнь они уже засрали, теперь мечут говно в чужую,
— отмечала Куденкова.