Десятки гостей и живой концерт: Asti устроила шумный день рождения во время коронавируса

Вечеринка в честь юбилея певицы была организована и оплачена ее женихом, бизнесменом Стасом Юркиным. Он арендовал ресторан в Барвихе, у которого собралась толпа приглашенных гостей. Они криками «Ура!» встретили звездную именинницу, которую, как в самой настоящей сказке, привезли с закрытыми глазами на карете, запряженной лошадьми.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Одной из первый Анну поздравила близкая подруга Катя Жужа. Экс-ведущая «ДОМа-2» приехала к домой в певице, так как, будучи на последних сроках беременности, попросту не могла присутствовать на шумном празднике. «Жаль, что не удалось попасть на саму вечеринку. Не поехала во избежание внезапных родов на этом замечательном празднике. Обычно Асти празднует свой день рождения на гастролях. А сегодня из-за пандемии она отмечает его в Москве, а я, увы, не транспортабельная. Мне рожать не сегодня, так завтра», — грустно отметила Катя.

На праздник к Анне заглянула Рита Дакота вместе с бойфрендом Федором Белогаем. К слову, пара, ведущая здоровый образ жизни, с недавних пор не пьет спиртное, поэтому в течение вечера активно налегала на смузи. Им пришлось уйти раньше всех, так как Федор собирался лететь в Сочи.

Среди гостей вечера также были замечены Ида Галич, блогер Татарка FM и многие другие. Asti в ходе мероприятия сменила несколько нарядов, среди которых было короткое платье в пайетках и ярко-розовое ассиметричного кроя.

Все приглашенные были одеты согласно дресс-коду Black Tie Creative. Дамы прибыли в платьях, а их спутники в костюмах классического кроя. В конце вечера всех ждал фейерверк на улице и многоярусный торт, который именинница попробовала первой.

ФОТО: Скриншот с Instagram