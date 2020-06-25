Падчерица Стаса Михайлова надела такое маленькое бикини, что фанаты ахнули

21-летняя Ева Канчельскис понежилась на солнце у бассейна и решила поделиться с подписчиками приятными моментами. Девушка выложила в свой Instagram снимок в биники, доказав, что является обладательницей стройной фигуры с плоским животом, тонкой талией и пышным бюстом.

В комментариях блондинка рассказала, что отдыхает в Подмосковье в коттеджном поселке, любуясь местными красотами. А в подписи отметила: «Кажется, мне нужно подзагореть».

Но кадр с милой улыбкой удостоился не только комплиментов, указывающих, насколько Ева очаровательна, красива и нежна. Некоторые подписчики разглядели на нём фотошоп. А часть заметили ещё одну занимательную деталь. По мнению юзеров, у девушки стала заметно больше грудь, что они списали на помощь пластических хирургов. Впрочем, падчерица 51-летнего певца заявила, что у неё естественная грудь, а также раскрыла свой вес — 54−55 кг.