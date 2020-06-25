Чт, 25.06.2020
Эстонская блогерша высказалась против голых мужчин на пляже: «Пусть ходят в бикини!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Падчерица Стаса Михайлова надела такое маленькое бикини, что фанаты ахнули

Ева Канчельскис с матерью

ФОТО: Instagram

Девушке есть что показать своей 54-тысячной аудитории, пишет Лайф.

21-летняя Ева Канчельскис понежилась на солнце у бассейна и решила поделиться с подписчиками приятными моментами. Девушка выложила в свой Instagram снимок в биники, доказав, что является обладательницей стройной фигуры с плоским животом, тонкой талией и пышным бюстом.

В комментариях блондинка рассказала, что отдыхает в Подмосковье в коттеджном поселке, любуясь местными красотами. А в подписи отметила: «Кажется, мне нужно подзагореть».

Но кадр с милой улыбкой удостоился не только комплиментов, указывающих, насколько Ева очаровательна, красива и нежна. Некоторые подписчики разглядели на нём фотошоп. А часть заметили ещё одну занимательную деталь. По мнению юзеров, у девушки стала заметно больше грудь, что они списали на помощь пластических хирургов. Впрочем, падчерица 51-летнего певца заявила, что у неё естественная грудь, а также раскрыла свой вес — 54−55 кг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кажется мне нужно подзагореть🤪

Публикация от Eva Kanchelskis (@ivotka_)

Ева Канчельскис — дочь "мисс Кировоград — 1990" Инны Канчельскис и футболиста Андрея Канчельскиса. После разрыва с супругом избранником Инны стал Стас Михайлов, с которым она познакомилась в 2006 году. Сейчас музыкант с женой воспитывают шестерых детей,

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