Сын Никиты Хрущева найден мертвым

Сыну Хрущева было 84 года. О его смерти сообщил Марк Гаррисон, который ответил на телефон Сергея. Полиция, прибывшая в квартиру ученого, подчеркнула, что «признаков насильственных действий с третьей стороны не обнаружено». После проведения экспертизы оказалось, что Сергей покончил с собой. Полиция США подтвердила, что расследование о кончине Сергея Хрущева закрыто.

Ученый жил и работал в США профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна. Сергей трудился в области ракетостроения, политологом и публицистом, специализировался на теме истории холодной войны.

Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его мать, Нина Кухарчук, приходилась второй женой экс-лидеру партии КПСС. Сын Хрущева учился на факультете электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ по специальности «Системы автоматического регулирования». В течение 10 лет он работал в опытно-конструкторском бюро В.Н. Челомея, участвуя в работах по созданию систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя "Протон".