Ксения Собчак сломала нос

Ксения Собчак рассказала подписчикам в Instagram о травме, которую получила. По словам ведущей, даже сломанный нос не помешал ей снять очередной выпуск авторской передачи, телеведущей даже пришлось ускорить работу.

«Наш выпуск выходит на день раньше — к сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже „раненый боец“. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не „сливали“ и провели сложнейшую операцию!» — написала Собчак.