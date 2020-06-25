«Чтобы он понял, кого потерял»: Муцениеце после развода публикует фото в бикини

Сейчас Муцениеце наслаждается теплой погодой и старается много гулять с дочкой и сыном, тем более что режим самоизоляции наконец снят. Накануне Агата отправилась вместе с наследниками и подругой отдохнуть около бассейна и позагорать.

Муцениеце опубликовала фото, на котором показала фигуру в алом бикини. Снимок сразу же набрал много восторженных отзывов от преданных поклонников актрисы, которые не забыли уколоть Прилучного, намекнув на то, как много он потерял.

Не бывает много фоток в купальнике,

— подписала кадр Агата.

«Чтобы он понял, кого потерял!» — тут же подхватили подписчики.