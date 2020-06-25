Что будет с организмом, если есть черешню каждый день?

Черешня — любимая многими ягода, которая появляется в магазинах и на рынках всего на несколько летних недель. Однако ее чрезмерное употребление может привести к нежелательным последствиям как для фигуры, так и для здоровья.

Сколько можно съедать черешни за день и за один раз?

При выборе оптимального размера дневной порции черешни нутрициолог, член Национального общества диетологов России Ольга Деккер советует руководствоваться рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод», — рассказала эксперт. При этом стоит помнить, что в течение дня человек может съесть и другие овощи и фрукты, что сократит размер возможной порции черешни. Также стоит следить за количеством в рационе продуктов с высоким содержанием углеводов.

«Мы должны в своем рационе иметь клетчатку из фруктов, ягод овощей и зелени. Но есть нюанс для снижающих вес или для тех, у кого сахарный диабет», — отметила Ольга Деккер. Им нужно быть аккуратными с высокоуглеводными продуктами, к которым относится и черешня.

Полностью избегать черешню сладких сортов стоит людям с диабетом, а аллергикам лучше обходить стороной ярко окрашенные ягоды. Употребление большой порции черешни также может привести к диарее - такой нежелательный эффект может появиться уже после 300-400 грамм этой ягоды, съеденных за раз.

Можно ли есть черешню тем, кто хочет сбросить вес?

В 100 граммах черешни содержится около 50 килокалорий. Для того, чтобы полакомиться этой ягодой без вреда для фигуры, Ольга Деккер рекомендует добавлять к ней белок и клетчатку. Это можно, например, сделать, приготовив десерт с семенами льна или чиа, творогом или йогуртом. Такое блюдо будет более сытным, соответственно, меньше вероятность съесть слишком много углеводов. К тому же, отмечает диетолог, «даже если мы и переберем в углеводах, способность этих углеводов из ягоды отдавать глюкозу в кровь будет ниже за счет клетчатки, которую мы дополнительно добавили, и белка».

Сколько черешни можно есть маленьким детям?

Детям необходимо давать черешню начиная с нескольких ягод, считает Ольга Деккер. «У детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания», — пояснила она. Поэтому в рацион ребенка стоит добавлять лишь несколько ягод, а затем смотреть, будет ли на них реакция. При этом, предупреждает эксперт, во многих случаях высыпания не будут свидетельствовать об аллергии на черешню. «На самом деле это не аллергия и не пищевая непереносимость, а просто реакция на ферменты», — отметила Деккер. Однако точную диагностику тех или иных кожных реакций должен проводить врач-аллерголог.