Шарлиз Терон раскрыла подробности романа с Шоном Пенном

Роман голливудских звезд Шарлиз Терон и Шона Пенна можно по праву считать одним из самых обсуждаемых. Впервые о нем заговорили в 2013-м, а уже спустя год в СМИ во всю писали о помолвке пары, информацией о которой якобы поделился инсайдер из окружения актеров. Однако в 2015 году Шарлиз и Шон неожиданно расстались.

И только сейчас 44-летняя звезда фильмов «Адвокат дьявола» и «Взрывная блондинка» поделилась некоторыми деталями отношений с Пенном. Так, вопреки всеобщему заблуждению, выяснилось, что возлюбленные никогда не были обручены.

«Что? Это неправда, нет. Я не „почти вышла замуж за Шона“, это полная чушь. Мы встречались, но на этом все. Конечно, мы состояли в отношениях и кроме друг друга у нас никого не было, но это длилось всего лишь год. Мы даже не съезжались. Я никогда не собиралась выходит за него замуж. Ничего подобного», — рассказала Терон в интервью на радио SiriusXM.

К слову, до сих пор остается неизвестным, что стало причиной расставания Шарлиз и Шона.