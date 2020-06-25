Шарлиз Терон раскрыла подробности романа с Шоном Пенном

Оказалось, что некоторые детали отношений актеров, которые обсуждались в СМИ, были вымышленными, пишет wday.ru.
Роман голливудских звезд Шарлиз Терон и Шона Пенна можно по праву считать одним из самых обсуждаемых. Впервые о нем заговорили в 2013-м, а уже спустя год в СМИ во всю писали о помолвке пары, информацией о которой якобы поделился инсайдер из окружения актеров. Однако в 2015 году Шарлиз и Шон неожиданно расстались.
И только сейчас 44-летняя звезда фильмов «Адвокат дьявола» и «Взрывная блондинка» поделилась некоторыми деталями отношений с Пенном. Так, вопреки всеобщему заблуждению, выяснилось, что возлюбленные никогда не были обручены.
«Что? Это неправда, нет. Я не „почти вышла замуж за Шона“, это полная чушь. Мы встречались, но на этом все. Конечно, мы состояли в отношениях и кроме друг друга у нас никого не было, но это длилось всего лишь год. Мы даже не съезжались. Я никогда не собиралась выходит за него замуж. Ничего подобного», — рассказала Терон в интервью на радио SiriusXM.
К слову, до сих пор остается неизвестным, что стало причиной расставания Шарлиз и Шона.
Напомним, что 59-летний Пенн состоял в двух браках — с Мадонной и с Робин Райт, с которой вместе воспитывает двоих детей. Что касается Терон, то она ни разу была в браке, однако воспитывает двоих приемных детей. По словам знаменитости, связывать себя узами брака она никогда