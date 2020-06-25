Виктория Дайнеко возбудила пользователей Сети, показав фото топлес

Российская певица Виктория Дайнеко решила похулиганить. Поклонники простили ей эту шалость, тем более что такой образ ей очень идет. Артистка выложила в Instagram снимок топлес. В кадре она сидит на табурете в профиль. Из одежды на ней лишь драные джинсы. На руке — фенька, в ушах серьги-гвоздики.
Половина лица звезды скрыта прядью волос. Внимательные поклонники разглядели даже маленькую татуировки на боку девушки — часть наколотой фразы, значение которой автор поста не раскрыла.
«Прилежные женщины редко творят историю», — процитировала Дайнеко американскую писательницу, историка и феминистку Лорел Тэтчер Ульрих.
Одна из поклонниц Виктории заметила, что обычно певица проявляться себя именно в качестве прилежной дамы. «Разве вы не такая женщина? Положительная, хорошо себя ведущая, что-то вроде отличницы», — написала подписчица. «Местами», — согласилась Дайнеко. В остальном фанаты остались довольны увиденным и пожелали видеть подобные снимки чаще.