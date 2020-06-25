На самую популярную российскую звезду TikTok России совершено нападение

Девушка, на которую подписаны более 10 миллионов человек, рассказала в Stories Instagram, что на нее напали. Дина Саева пожаловалась на то, что ее ограбили. Дина не стала сообщать все детали, однако сообщила, что неизвестные злоумышленники забрали ее сумку с деньгами.

Она выложила пост с текстом на черном фоне. «Ребята, вчера ночью на меня было совершено нападение. Украли сумку. Я не хочу раскрывать подробностей. Сейчас все нормально. Пару дней меня не будет в Сети. Не переживайте. Нужно прийти в себя», - призналась блогерша.

После инцидента Дина выложила в Instagram новый пост. Она опубликовала видео, на котором лежит в постели и дышит через ингалятор. «От лица себя и Дины выражаем огромную благодарность всем тем, кто не остался в стороне. Тем, кто написал слова поддержки, предложил помощь и прочее. Сейчас Дина находится в постельном режиме и буквально через пару дней полноценно придёт в себя. От себя хочу сказать, что никто не заслуживает ситуации, когда сумка и деньги в ней, могут стоить дороже здоровья человека. Будьте аккуратны», - говорится в подписи к видео.