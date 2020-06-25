Певица Геттер Яани опубликовала фото, которое скажет больше, чем тысяча слов

Певица Геттер Яани (27 лет) поделилась со своими поклонниками в Instagram прекрасным моментом после выступления на благотворительном концерте «Песни для солдата». В комментариях один фанат написал, что снимок говорит сам за себя и не нуждается в заголовке, пишет Elu24.
Геттер часто публикует совместные с дочерью фотографии. Вот эта была сделана в минувшую субботу после выступления певицы на концерте «Песни для солдата».
«Эмили - милый ребенок, которому уютно в объятьях прекрасной матери», - прокомментировал один из поклонников. Снимок большинство пользователей назвали искренним и трогательным.
Один пользователь справедливо заметил, что фотография не нуждается ни в названии, ни в подписи, потому что мать и дочь передали все эмоции без слов.
Автор этого трогательного снимка - фотограф Елена Руди.