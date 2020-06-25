Чт, 25.06.2020
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Певица Геттер Яани опубликовала фото, которое скажет больше, чем тысяча слов

Геттер Яани

ФОТО: Mihkel Maripuu

Певица Геттер Яани (27 лет) поделилась со своими поклонниками в Instagram прекрасным моментом после выступления на благотворительном концерте «Песни для солдата». В комментариях один фанат написал, что снимок говорит сам за себя и не нуждается в заголовке, пишет Elu24.

Геттер часто публикует совместные с дочерью фотографии. Вот эта была сделана в минувшую субботу после выступления певицы на концерте «Песни для солдата».

«Эмили - милый ребенок, которому уютно в объятьях прекрасной матери», - прокомментировал один из поклонников. Снимок большинство пользователей назвали искренним и трогательным.

Один пользователь справедливо заметил, что фотография не нуждается ни в названии, ни в подписи, потому что мать и дочь передали все эмоции без слов.​

Автор этого трогательного снимка - фотограф Елена Руди.

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