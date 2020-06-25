Певица Геттер Яани опубликовала фото, которое скажет больше, чем тысяча слов

Певица Геттер Яани (27 лет) поделилась со своими поклонниками в Instagram прекрасным моментом после выступления на благотворительном концерте «Песни для солдата». В комментариях один фанат написал, что снимок говорит сам за себя и не нуждается в заголовке, пишет Elu24.