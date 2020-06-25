«Захаровы получили огромный куш»: Андрей Разин сделал громкое заявление о ДТП с Ефремовым

Неожиданную версию причины неуступчивости родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремовов, выдвинул Андрей Разин.

По словам музыкального продюсера, в дело об аварии, устроенной актером, вмешалась политика. Он утверждает, со ссылкой на анонимные источники, что враги актера заплатили семье Захарова, пишет Topnews.

Комментируя ситуацию в соцсети, Разин написал, что ему известна даже сумма, которую якобы заплатили семье погибшего водителя. «Из очень достоверных источников мне стала известна приблизительная сумма, которую некие люди — недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решетку. Таким образом они расчищают от оппозиции политическую арену", - написал Разин в своем посте.

По его мнению, некие заказчики вышли на семью Захаровых сразу после аварии и предложили им деньги за стойкость в отношении к Ефремову.

"Эти люди вышли на семью покойного сразу после ДТП и предложили им неимоверную сумму денег, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова. Считаю, что это — кощунство и низость. Но семья получила огромный куш от этой аварии, поэтому они ведут себя так. И, по всей видимости, будут вести себя таким образом, пока Михаила окончательно не посадят в тюрьму", заявил Разин.

Продюсер полагает, что позиция семьи жертвы ДТП - проплаченный политический заказ.

"Я считаю, что это — политическая расправа. Вот и пой после этого частушки про власть», — написал он в соцсети. Правда, этот пост был удален и увидеть его нет возможности.

Возможность комментирования своего поста продюсер предусмотрительно ограничил.

До этого Разин уже сообщал, что он встречался с Ефремовым на кинофестивале "Кинотавр", и каждый раз видел его в пьяном виде.