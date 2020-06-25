Смотрите, в чьих объятьях провел Иванову ночь популярный эстонский певец

Кажется, что жаркая летняя погода разожгла и потухшее было пламя любви! А именно, певец Уудо Сепп (23 года) опубликовал в социальных сетях фотографию с празднования Ивановой ночи. На снимке мы видим Уудо вместе с Келли, о расставании с которой исполнитель заявлял официально, пишет Elu24.
Запутанные отношения Уудо и Келли держат в напряжении не только саму парочку, но и их поклонников. То они расходятся, то они сходятся, словом, эмоции бьют через край! И каждый шаг Уудо публикует в Instagram. Очередной кадр, подтверждающий, что любовь никуда не ушла, музыкант представил подписчикам 24 июня - рука Уудо, демонстрируя чувство собственности, лежит на ноге девушки.
На вопросы поклонников «вы снова вместе?» Уудо не отвечает, лайки не ставит, да и Келли никак не комментирует происходящее.
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