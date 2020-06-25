Смотрите, в чьих объятьях провел Иванову ночь популярный эстонский певец

Запутанные отношения Уудо и Келли держат в напряжении не только саму парочку, но и их поклонников. То они расходятся, то они сходятся, словом, эмоции бьют через край! И каждый шаг Уудо публикует в Instagram. Очередной кадр, подтверждающий, что любовь никуда не ушла, музыкант представил подписчикам 24 июня - рука Уудо, демонстрируя чувство собственности, лежит на ноге девушки.