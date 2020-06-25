Собчак подает в суд на концерн Audi

Автомобильная компания Audi, у которой был ранее заключен рекламный контракт с телеведущей и блогером Ксенией Собчак, заявила о том, что разрывает договоренность. Немецкие СМИ уверены, что поводом для такого решения стали высказывания россиянки на ее странице в Instagram по поводу реакции на акцию Black Lives Matter. Таким образом, Ксения Собчак более не является амбассадором марки в России.

Согласно заявлению представителя Audi Вернера Нойхольда, сделанного агентству dpa, немецкая автомобилестроительная компания «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», а ставшие известными ей «инциденты», связанные с Instagram Собчак, «являются неприемлемыми», сообщает издание Deutsche Welle. Вернер подчеркнул, что автопроизводитель «разрывает договор немедленно».

СМИ считают, что реакция Audi напрямую связана с сообщением, которое теледива опубликовала в своем Instagram 7 июня. Речь шла о шокировавшем фоловером Собчак «ритуальном» видео, подпись на котором гласила: «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На записи виден черный экран и звучит песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Позже видео исчезло со страницы Собчак в Instagram.

Немецкое СМИ заявляет, что телеведущая объясняла появление видео «остроумной шуткой». По информации издания Business Insider, телеведущая была амбассадором Audi около восьми лет.

Со стороны Собчак официальных комментариев новости о разрыве контракта не поступало. Однако на ее странице в Instagram появился пост, в котором Собчак заявила, что подает на немецкое издание в суд. «Я подаю в суд на издание business insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений», - написала телеведушая.