Собчак подает в суд на концерн Audi

Телеведущая заплатила за позицию об акции Black Lives Matter, но отвергает все обвинения СМИ, пишет Topnews.
Согласно заявлению представителя Audi Вернера Нойхольда, сделанного агентству dpa, немецкая автомобилестроительная компания «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», а ставшие известными ей «инциденты», связанные с Instagram Собчак, «являются неприемлемыми», сообщает издание Deutsche Welle. Вернер подчеркнул, что автопроизводитель «разрывает договор немедленно».
СМИ считают, что реакция Audi напрямую связана с сообщением, которое теледива опубликовала в своем Instagram 7 июня. Речь шла о шокировавшем фоловером Собчак «ритуальном» видео, подпись на котором гласила: «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На записи виден черный экран и звучит песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Позже видео исчезло со страницы Собчак в Instagram.
Немецкое СМИ заявляет, что телеведущая объясняла появление видео «остроумной шуткой». По информации издания Business Insider, телеведущая была амбассадором Audi около восьми лет.
Я подаю в суд на издание «business insider” по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране ,когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма . Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне. #ямычерчилль
Со стороны Собчак официальных комментариев новости о разрыве контракта не поступало. Однако на ее странице в Instagram появился пост, в котором Собчак заявила, что подает на немецкое издание в суд. «Я подаю в суд на издание business insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений», - написала телеведушая.
По ее словам, она не придерживается расистских взглядов. «Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране ,когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность», - заявила Собчак.