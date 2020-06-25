Гороскоп на 25 июня: какие знаки Зодиака получат приятные впечатления

Гороскоп говорит, что Раки рискуют простудиться, а Козерогов ждет насыщенный день.
Овен
Вам придется изменить свои планы. Ваши советы в этот день окажутся ценными, и вас за них поблагодарят.
Телец
Близнецы
Удачный и приятный день. Все задуманное сложится, как вы хотите, а новые знакомства пригодятся вам в бизнесе, пишет «Сегодня».
Рак
Лев
Можете не беспокоиться о принятии ответственного рабочего решения, а смело переложить его на чужие плечи.
Дева
Возможна встреча с давним другом – вам с ним будет о чем повспоминать и обсудить. Вам пригодятся старые контакты.
Напряжение этого дня можно легко снять, если вы отыщете в своем графике время для прогулки на свежем воздухе.
Скорпион
Постарайтесь уйти от выяснения отношений в рабочем коллективе. У вас за спиной плетется интрига – не поддавайтесь на провокации.
Стрелец
Не забывайте о любимых людях. Ваш партнер будет очень рад, если вы приготовите ему приятный сюрприз.
Козерог
Состояние финансов в этот день вас вряд ли порадует. Зато день готовит немало приятных впечатлений.
Водолей
Постарайтесь навести порядки в делах и на рабочем месте – так вы освободите пространство для новых идей.
Рыбы
Чтобы не спровоцировать обиду, не давайте людям ложных обещаний, если чувствуете, что не готовы их выполнить.