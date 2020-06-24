Стала известна истинная причина развода Харламова и Асмус

Официально Харламов и Асмус скрывают причины своего расставания, а их официальные представители комментируют случившееся общими словами, без каких-либо подробностей, пишет Topnews.

На этом фоне инсайдеры говорят о том, что поводом для расставания мог послужить ремонт в загородном доме Харламова и Асмус, не так давно приобретенном парой. «Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом», - цитирует коллег Харламова «Комсомольская правда».

Напомним, знаменитости купили загородный дом в районе Рублевского шоссе еще в прошлом году. Практически сразу же после этого был начат ремонт особняка, для проведения которого артисты сняли небольшой дом недалеко от своего нового предполагаемого места жительства, а дочь Харламова и Асмус Настя начала ходить в подготовительный класс местной школы.

О приобретении недвижимости сама Кристина рассказала писателю Александру Цыпкину только в мае этого года. По словам актрисы «это простенький домик, всего четыре этажа».

В Instagram Асмус появились и фото из приобретенного особняка, где она позирует с накладным животом для съемок в сериале «Безумие».

При этом звезда фильма «Текст» опровергла, что дом был куплен на солидный гонорар за съемки в нашумевшей ленте Клима Шепенко.

На тот момент, как призналась актриса, они с Гариком виделись редко, встречаясь «ночью у холодильника». так как оба были заняты съемками.