Стала известна истинная причина развода Харламова и Асмус

На днях российские знаменитости 32-летняя Кристина Асмус и ее муж, 39-летний Гарик Харламов, неожиданно объявили о своем разводе. По некоторым данным, трещина в отношениях пары могла появиться из-за ремонта.
Официально Харламов и Асмус скрывают причины своего расставания, а их официальные представители комментируют случившееся общими словами, без каких-либо подробностей, пишет Topnews.
На этом фоне инсайдеры говорят о том, что поводом для расставания мог послужить ремонт в загородном доме Харламова и Асмус, не так давно приобретенном парой. «Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом», - цитирует коллег Харламова «Комсомольская правда».
Напомним, знаменитости купили загородный дом в районе Рублевского шоссе еще в прошлом году. Практически сразу же после этого был начат ремонт особняка, для проведения которого артисты сняли небольшой дом недалеко от своего нового предполагаемого места жительства, а дочь Харламова и Асмус Настя начала ходить в подготовительный класс местной школы.
О приобретении недвижимости сама Кристина рассказала писателю Александру Цыпкину только в мае этого года. По словам актрисы «это простенький домик, всего четыре этажа».
При этом звезда фильма «Текст» опровергла, что дом был куплен на солидный гонорар за съемки в нашумевшей ленте Клима Шепенко.
На тот момент, как призналась актриса, они с Гариком виделись редко, встречаясь «ночью у холодильника». так как оба были заняты съемками.
Известно, что дочь пары в этом году должна пойти в первый класс. После развода актрисы и резидента Comedy Club она останется жить с матерью в элитном поселке в Подмосковье, недалеко от которого располагается частная школа, где будет учится девочка. «Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили», - пишет издание, ссылаясь на осведомленный источник.