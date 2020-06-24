Михаил Ефремов захотел усыновить родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова

Эльман Пашаев заявил, что Ефремов готов сделать всё возможное для родственников погибшего в ДТП по его вине Сергея Захарова. «Это реально человек готов нести наказание, человек готов максимально помочь детям, он готов их взять и даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю», — сообщил правозащитник.