Ср, 24.06.2020
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Михаил Ефремов захотел усыновить родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова

Михаил Ефремов

ФОТО: Moscow's Tagansky District Court/Tagansky District Court/TASS

56-летний Михаил Ефремов находится под домашним арестом в ожидании суда. Адвокат актера рассказал о самочувствии своего подзащитного и его дальнейших планах, сообщает Cosmo. 

Эльман Пашаев заявил, что Ефремов готов сделать всё возможное для родственников погибшего в ДТП по его вине Сергея Захарова. «Это реально человек готов нести наказание, человек готов максимально помочь детям, он готов их взять и даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю», — сообщил правозащитник.

Дети Сергея уже взрослые, поэтому речь идет о его внуках. Исполнитель ролей алкоголиков в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение» и «День выборов» пообещал больше не употреблять спиртное. 

«Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — рассказал Пашаев в эфире «Эхо Москвы».

Как выяснилось, пятая жена артиста выступала против его кодирования. Софья Кругликова считала подобные вещи насилием над душой и телом. Она лечила мужа с помощью трав для очистки печени. Под ее руководством Михаил начал заниматься спортом и избавился от 15 килограммов. 

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