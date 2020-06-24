Михаил Ефремов захотел усыновить родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова

56-летний Михаил Ефремов находится под домашним арестом в ожидании суда. Адвокат актера рассказал о самочувствии своего подзащитного и его дальнейших планах, сообщает Cosmo.
Эльман Пашаев заявил, что Ефремов готов сделать всё возможное для родственников погибшего в ДТП по его вине Сергея Захарова. «Это реально человек готов нести наказание, человек готов максимально помочь детям, он готов их взять и даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю», — сообщил правозащитник.
Дети Сергея уже взрослые, поэтому речь идет о его внуках. Исполнитель ролей алкоголиков в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение» и «День выборов» пообещал больше не употреблять спиртное.
Как выяснилось, пятая жена артиста выступала против его кодирования. Софья Кругликова считала подобные вещи насилием над душой и телом. Она лечила мужа с помощью трав для очистки печени. Под ее руководством Михаил начал заниматься спортом и избавился от 15 килограммов.