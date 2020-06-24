Звезда в бикини: Лера Кудрявцева у бассейна показала красивую грудь без силикона

42-летняя Анфиса Чехова присоединилась к 49-летней Лере Кудрявцевой на отдыхе в Краснодарском крае. Звезды наслаждаются паузой от работы на российском курорте и радуют поклонников яркими кадрами, пишет Cosmo.
Ведущая программы «Секрет на миллион» отдыхает в Адлере. Компанию Лере составила ее дочь Машенька. Звезда решила показать дочери те места, в которые сама часто приезжала в детстве.
Анфиса тоже устроила себе кратковременный отпуск на Черном море. Актриса взяла с собой восьмилетнего сына Соломона. Вечерами звездные подруги встречаются у бассейна. Чехова записала видео с Кудрявцевой, на котором та предстала в стильном купальнике.
Лера выбрала закрытую модель белого цвета на бретельках, расшитых жемчугом. «Какая идиллия у нас тут на лежачке», - сообщила поклонникам Анфиса. Она показала грудь звездной блондинки: несмотря на то что бюст после удаления имплантов стал заметно меньше, Кудрявцева выглядит очень соблазнительно в своей естественности. Чехова посетовала, что отдыхать часто мешают поклонники, которые подходят за автографами.