Звезда в бикини: Лера Кудрявцева у бассейна показала красивую грудь без силикона

Сама теледива рассказала фолловерам, что не может расслабиться даже на отдыхе. Лера сообщила, что в здравницу лучше всего приезжать минимум на две недели, чтобы пройти все процедуры не спеша. «У меня как всегда всё галопом. Даже диагностика показала зашкаливающий уровень стресса, сегодня лежала в йодо-бромной ванне под релаксирующую музыку, а в голове: «Что там Маша? Где? Покакала ли? На солнце не спеклась? Сколько минут ещё лежать?»», - поделилась звезда экрана.