Ср, 24.06.2020
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Звезда в бикини: Лера Кудрявцева у бассейна показала красивую грудь без силикона

Лера Кудрявцева

ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

42-летняя Анфиса Чехова присоединилась к 49-летней Лере Кудрявцевой на отдыхе в Краснодарском крае. Звезды наслаждаются  паузой от работы на российском курорте и радуют поклонников яркими кадрами, пишет Cosmo.

Ведущая программы «Секрет на миллион» отдыхает в Адлере. Компанию Лере составила ее дочь Машенька. Звезда решила показать дочери те места, в которые сама часто приезжала в детстве.

Анфиса тоже устроила себе кратковременный отпуск на Черном море. Актриса взяла с собой восьмилетнего сына Соломона. Вечерами звездные подруги встречаются у бассейна. Чехова записала видео с Кудрявцевой, на котором та предстала в стильном купальнике. 

Лера выбрала закрытую модель белого цвета на бретельках, расшитых жемчугом. «Какая идиллия у нас тут на лежачке», - сообщила поклонникам Анфиса. Она показала грудь звездной блондинки: несмотря на то что бюст после удаления имплантов стал заметно меньше, Кудрявцева выглядит очень соблазнительно в своей естественности. Чехова посетовала, что отдыхать часто мешают поклонники, которые подходят за автографами.

Сама теледива рассказала фолловерам, что не может расслабиться даже на отдыхе. Лера сообщила, что в здравницу лучше всего приезжать минимум на две недели, чтобы пройти все процедуры не спеша. «У меня как всегда всё галопом. Даже диагностика показала зашкаливающий уровень стресса, сегодня лежала в йодо-бромной ванне под релаксирующую музыку, а в голове: «Что там Маша? Где? Покакала ли? На солнце не спеклась? Сколько минут ещё лежать?»», - поделилась звезда экрана. 
 

 

 
 
 
 
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