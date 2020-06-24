Наргиз Закирова: «Бывший муж предал меня, когда я была на седьмом месяце беременности»

Личная жизнь Наргиз Закировой всегда была очень насыщенной. Впервые артистка влюбилась в 18 лет и вскоре вышла замуж с полной уверенностью в том, что проживет с супругом до конца жизни. Однако реальность оказалась суровой: вскоре после церемонии Наргиз узнала, что возлюбленный ей изменяет.

«Этот человек меня предал. Причем предал, когда я была на седьмом месяце беременности. Это меня сломало. Тогда я пообещала себе, что не буду ни с кем, пока не полюблю по-настоящему», — призналась звезда.

Наргиз сдержала свое слово и довольно долго воздерживалась от любых отношений. Свою самую большую любовь артистка встретила уже после эмиграции в США. Филипп Бальзано стал для Закировой не только мужем, но и близким другом, соратником. «Единственная моя любовь — муж, с которым я познакомилась в США. Это была огромная любовь. Я никогда раньше такого не испытывала. Тогда мне было нужно это чувство», — подчеркнула певица.

Жизнь в США оказалась для Наргиз очень тяжелой: приходилось работать сутки напролет. она не скрывает, что в тот период принимала психотропные препараты, дважды из-за них оказывалась в больнице. Вовремя осознав, что эта скользкая дорожка не приведет ни к чему хорошему, певица отказалась от химии.

После участия в шоу «Голос» Наргиз буквально проснулась звездой. Артистке пришлось переехать из США в Россию, чтобы развивать свою карьеру. Однако эти перемены негативно повлияли на отношения Закировой с мужем, и в 2016 году они решили расстаться.