Эти семь кулинарных привычек легко вызывают рак

Приготовление еды — неотъемлемая часть нашей жизни, вот только мало кто задумывается, что некоторые действия могут причинить здоровью серьезный вред. Вовремя включать и выключать вытяжку, правильно мыть продукты и использовать разделочную доску – все это важно для нашего организма, пишет «Хуаньцю шибао».
Очень многие любят как готовить, так и есть приготовленные блюда, но вы наверняка не могли представить того, что, казалось бы, едва заметные действия, которые мы привыкли совершать во время готовки, не только влияют на вкусовые ощущения, но также наносят вред здоровью и даже увеличивают риск заболевания раком.
Жарка в немытой посуде
После обжарки многие не хотят мыть сковородку или, видя, что та относительно чистая, продолжают на ней жарить следующее блюдо. Но так делать нельзя!
Масло и остатки пищи будут прилипать к кажущейся чистой поверхности посуды, и при повторном нагревании до высокой температуры на ней могут образовываться канцерогены, например, бензопирен. Если вы не почистите сковороду перед тем, как готовить следующее блюдо, остатки предыдущей пищи легко пригорят, а это — скрытая угроза возникновения рака.
Совет: каждый раз, когда вы заканчиваете готовить, вымойте посуду и только потом начинайте готовить следующее блюдо.
Помещать продукты в масло, только когда оно начинает дымиться
Современное растительное масло, как правило, является рафинированным, что позволяет избавиться от примесей, склонных к «дымлению», поэтому температура дымления масла относительно высокая.
Когда из сковороды для фритюра начинает идти дым, температура масла, скорее всего, достигла более 200 градусов. Если в этот момент опустить в масло продукты, это не только разрушит все их питательные свойства, но и приведет к изменению белков, жиров и углеводов и выработке канцерогенов.
Совет: в процессе приготовления лучше всего разогревать холодное масло в горячей посуде.
Не включать вытяжку или выключать ее сразу после завершения готовки
При высокой температуре нерафинированное масло может выделять масляные пары, которые содержат множество вредных веществ, способных вызвать раздражение, а их вдыхание очень вредно для организма. Некоторые не включают вытяжку во время приготовления еды или выключают ее сразу после. На самом деле, сразу после готовки на кухне по-прежнему сохраняется небольшая концентрация паров.
Совет: после приготовления дайте вытяжке поработать еще 3-5 минут, чтобы полностью удалить вредные газы. При этом закройте дверь и откройте окно, чтобы позволить парам на кухне выйти наружу, что уменьшает наносимый ими вред.
Добавление чрезмерного количества специй
Чтобы добиться отличного вкуса, многие люди добавляют чрезмерное количество приправ, что увеличивает содержание соли в блюде.
Статистика показывает, что 65% взрослых жителей потребляют более 6 граммов соли в день. Длительное употребление пищи с высоким содержанием соли увеличивает риск развития гипертонии, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Совет: в процессе готовки добавляйте либо немного соли, либо соевый соус из морепродуктов. Также поменьше кладите куриного экстракта и глутамата натрия. Можно приправлять пищу луком, имбирем, чесноком или перцем.
После готовки использовать то же масло для жарки следующего блюда
После нагревания масла до высокой температуры в нем могут образовываться трансжиры и токсичные продукты окисления жира. Если вы продолжите использовать это масло для следующего приготовления пищи на высокой температуре, содержание канцерогенных веществ в еде резко возрастет.
Кроме того, один раз использованное масло уже начало окисляться, и при неправильном хранении оно может испортиться.
Совет: используйте масло для приготовления пищи только один раз, не допускайте повторного использования.
Сначала нарезать овощи, а потом мыть
Если мыть овощи после нарезки, это увеличивает площадь контакта между продуктами и водой, что легко вызывает потерю водорастворимых витаминов, например, витаминов группы В, витамина С и некоторых минеральных веществ.
Совет: сначала как следует вымойте овощи, а перед нарезкой постарайтесь проследить за тем, насколько они влажные. Кроме того, нарезанные овощи следует готовить немедленно, чтобы избежать окислительной деструкции некоторых питательных веществ.
Использовать одну разделочную доску для сырой и приготовленной пищи
При нарезании сырой пищи бактерии, содержащиеся в ней, могут остаться на поверхности доски, а в некоторых сырых продуктах даже содержатся яйца паразитов. Если впоследствии эту доску использовать для нарезки уже приготовленной пищи, она может «загрязнить» уже готовую еду.
Совет: стоит разделять сырое и готовое, а также нарезать мясо и овощи по отдельности. Кухня среднестатистической семьи нуждается как минимум в трех разделочных досках для удовлетворения всех потребностей. На одной можно нарезать овощи, на другой нарезать сырые продукты, а на третьей — уже приготовленную пищу.
Советы для здоровья: четыре способа уменьшения вероятности возникновения рака
В дополнение к вышесказанному, можно также прибегать к некоторым хитростям, чтобы снизить вероятность возникновение рака.
Стерилизуйте кухонные полотенца и тряпки
Самым грязным на кухне являются кухонные полотенца и тряпки. Чем дольше используется тряпка, тем больше на ней бактерий. После недели использования новой тряпки дома количество бактерий на ней достигает 2,2 миллиарда.
Кухонные тряпки следует использовать по отдельности и после каждого использования их нужно стирать и сушить. Стоит стерилизовать их кипящей водой в течение 20-30 минут каждые два дня или замачивать в специальном дезинфицирующем растворе в течение 30 минут, а также стерилизовать с помощью нагревания в микроволновой печи.
При приготовлении пищи добавляйте немного крахмала или столового уксуса
Старайтесь жарить продукты как можно быстрее. Во время приготовления пищи можно добавлять небольшое количество крахмала, чтобы предотвратить распад витамина С, добавление небольшого количества уксуса также может предотвратить потерю витамина С в овощах. Витамин С может блокировать образование нитрозосоединений (вещества, которые могут вызывать рак пищеварительного тракта).
Часто меняйте кухонную утварь
Керамическую посуду с трещинами следует заменить. Поскольку фарфоровая глазурь содержит свинец, при появлении трещин свинец может попадать в пищу.
Пластмассовые изделия нужно менять раз в год, поскольку от чрезмерного использования они становятся хрупкими и стареют, из-за чего легко могут выделяться вредоносные бактерии, что повышает риск заболевания раком.
Палочки для еды должны регулярно заменяться каждые 3-6 месяцев, а металлические изделия стоит менять, если их покрытие повреждено.
Изучите техники мытья продуктов
Неправильные методы очистки продуктов могут привести к тому, что на овощах будут остатки пестицидов.
На всех листовых овощах и бахчевых культурах остаются водорастворимые пестициды, которые можно смыть проточной водой, а затем можно обтереть их слабым рассолом. Овощи с неровной поверхностью, такие как огурцы и горькие дыни, можно почистить зубной щеткой, а красное мясо следует замочить в рисовой воде на 5 минут и затем снова промыть водой. Морепродукты можно поместить в холодную воду и добавить немного уксуса и перца или несколько раз промыть рисовой водой, чтобы уменьшить неприятный запах. Моллюсков можно опустить в соленую воду, после чего промыть в проточной.