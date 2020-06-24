Эти семь кулинарных привычек легко вызывают рак

Очень многие любят как готовить, так и есть приготовленные блюда, но вы наверняка не могли представить того, что, казалось бы, едва заметные действия, которые мы привыкли совершать во время готовки, не только влияют на вкусовые ощущения, но также наносят вред здоровью и даже увеличивают риск заболевания раком.

Жарка в немытой посуде

После обжарки многие не хотят мыть сковородку или, видя, что та относительно чистая, продолжают на ней жарить следующее блюдо. Но так делать нельзя!

Масло и остатки пищи будут прилипать к кажущейся чистой поверхности посуды, и при повторном нагревании до высокой температуры на ней могут образовываться канцерогены, например, бензопирен. Если вы не почистите сковороду перед тем, как готовить следующее блюдо, остатки предыдущей пищи легко пригорят, а это — скрытая угроза возникновения рака.

Совет: каждый раз, когда вы заканчиваете готовить, вымойте посуду и только потом начинайте готовить следующее блюдо.

Помещать продукты в масло, только когда оно начинает дымиться

Современное растительное масло, как правило, является рафинированным, что позволяет избавиться от примесей, склонных к «дымлению», поэтому температура дымления масла относительно высокая.

Когда из сковороды для фритюра начинает идти дым, температура масла, скорее всего, достигла более 200 градусов. Если в этот момент опустить в масло продукты, это не только разрушит все их питательные свойства, но и приведет к изменению белков, жиров и углеводов и выработке канцерогенов.

Совет: в процессе приготовления лучше всего разогревать холодное масло в горячей посуде.

Не включать вытяжку или выключать ее сразу после завершения готовки

При высокой температуре нерафинированное масло может выделять масляные пары, которые содержат множество вредных веществ, способных вызвать раздражение, а их вдыхание очень вредно для организма. Некоторые не включают вытяжку во время приготовления еды или выключают ее сразу после. На самом деле, сразу после готовки на кухне по-прежнему сохраняется небольшая концентрация паров.

Совет: после приготовления дайте вытяжке поработать еще 3-5 минут, чтобы полностью удалить вредные газы. При этом закройте дверь и откройте окно, чтобы позволить парам на кухне выйти наружу, что уменьшает наносимый ими вред.

Добавление чрезмерного количества специй

Чтобы добиться отличного вкуса, многие люди добавляют чрезмерное количество приправ, что увеличивает содержание соли в блюде.

Статистика показывает, что 65% взрослых жителей потребляют более 6 граммов соли в день. Длительное употребление пищи с высоким содержанием соли увеличивает риск развития гипертонии, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Совет: в процессе готовки добавляйте либо немного соли, либо соевый соус из морепродуктов. Также поменьше кладите куриного экстракта и глутамата натрия. Можно приправлять пищу луком, имбирем, чесноком или перцем.

После готовки использовать то же масло для жарки следующего блюда