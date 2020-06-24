Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

Праздник выпускников «Алые паруса» — лучшее городское событие Европы по версии премии Best European Event Award.
С момента возрождения легендарного праздника выпускников «Алые паруса» в 2005 году это уникальное шоу собирает десятки тысяч выпускников не только из Северной столицы, но и со всей России. А помимо этого, сотни тысяч гостей со всего мира съезжаются в Петербург, чтобы насладиться зрелищем.
В 2020 году шоу впервые в истории пройдет в онлайн-формате. Фрагменты «Алых парусов — 2020» будут показывать все центральные каналы, а целиком — Пятый канал. Причем в 2020 году праздник проводится не только для учащихся по всей России, но и выпускников вузов. Легендарное шоу станет кульминацией Всероссийского выпускного вечера.
В режиме реального времени тщательно выверенной и высокотехнологичной трансляцией можно насладиться на сайте 5-tv.ru. Она не будет запаздывать ни на секунду и начнется, как и сам праздник, в 22:30 27 июня 2020 года. А если запоздаете вы сами, то на 5-tv.ru трансляцию можно будет отмотать назад и посмотреть наиболее интересные моменты.
По телевизору прямой эфир также начнется в 22:30 на Пятом канале. Десятки телекамер будут установлены практически всюду, чтобы показать телезрителю красоту происходящего со всех возможных ракурсов. Сотни специалистов обеспечат отличное качество картинки и лучшие ракурсы праздника.
Кроме того, онлайн-трансляция будет продублирована во всех официальных пабликах Пятого канала в социальных сетях. Так что телезритель или интернет-пользователь сможет пережить лучшие моменты концертной программы. Послушать и практически вживую увидеть любимых артистов и грандиозный финал праздника, а именно — проход брига «Россия» в сопровождении самого красивого пиротехнического шоу страны.