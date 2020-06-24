Стало известно, где похоронят Аллу Пугачеву

Звезды российского шоу-бизнеса тратят миллионы на собственные могилы. Артисты предпочитают покупать места на кладбище еще при жизни. Так, например, сделал Иосиф Кобзон: он подписал все документы в дни, когда помогал с похоронами близкого друга Яна Арлазорова. Тогда артист просил, чтобы его похоронили рядом с матерью на Востряковском кладбище. Там его 2 сентября 2018 года и похоронили.

Корреспондент Sobesednik.ru выяснила, что заблаговременно о месте упокоения позаботился и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик купил себе участок для захоронения на Троекуровском кладбище еще в 2010-м, потратил 2 миллиона рублей (26 000 евро). Певцу Прохору Шаляпину подарила место на Ваганьковском кладбище за 4 миллиона рублей (52 000 евро) его бывшая возлюбленная Лариса Копенкина.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович купил сразу несколько мест на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой дочери. Там он хочет, чтобы похоронили его, жену и дочь Наталью. После диагностирования рака предстательной железы купил себе место и Александр Буйнов.

«Я забил себе место в деревне, где я живу. Зачем мне Москва?» – признался Буйнов несколько лет назад.

Вместе с женой артист живет в деревне Крекшино в 46 километрах от Москвы, по соседству с ним – Наташа Королева и Анастасия Заворотнюк.

Алла Пугачева купила участок на Кузьминском кладбище и нанимала специалистов для строительства семейного склепа. Там похоронен брат певицы Евгений Борисович, который умер в 2011-м от сердечного приступа.

На Новодевичьем кладбище была найдена самая дорогая могила. Принадлежит она актеру Вячеславу Тихонову и стоит около 12 млн рублей (156 000 евро).