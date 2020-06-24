Бывший муж Бледанс рассказал, на чем держались его отношения с актрисой

Брак Эвелины Бледанс и Александра Семина был одним из самых ярких в мире российского шоу-бизнеса. Пара на публике всегда демонстрировала идиллию, поэтому новость о том, что их союз распадается, прозвучала словно гром среди ясного неба.

В 2017 году они разошлись официально, артистка объяснила их разлад неприятием супруга ее звездного положения. Мужчине не нравилось, что его благоверная всегда под прицелом теле- и фотокамер и жить им приходится немного напоказ. Это сильно удивило звезду, ведь Александр знал, на ком женится. Бледанс не скрывала, что с трудом перенесла расставание. К счастью, супругам удалось сохранить нормальные отношения после развода и не ущемить их общего сына Семена в родительской любви.