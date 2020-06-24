Беглый банкир опубликовал в Сети фото дочерей Путина

Всего на сайте Пугачева опубликовано шесть снимков с дочерьми Путина: «Жажда знаний», «Фото в библиотеке Кремля», «Жена Путина тоже должна ждать в приемной вместе с детьми», «Частная встреча на даче Пугачева», «Друзья юности — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путина, Виктор», «Бильярдный стол, где играл Брежнев» и «Вечеринка на полной скорости».

На одном из фото запечатлен сын Пугачева, а также и дочери Путина. Снимок подписан: «Друзья юности — это навсегда!!! Александр Пугачев (сын Сергея Пугачева), Катерина и Мария Путины, Виктор».

ФОТО: Интернет

Сфотографированы девушки и в бильярдной комнате.

ФОТО: Интернет

Есть снимок с дочерьми Путина и из библиотеки Кремля.

ФОТО: Интернет

На юношеских фото одна из девушек похожа на Катерину Тихонову.

ФОТО: Интернет

Другая девушка – на Марию Воронцову.

ФОТО: Интернет

Напомним, по данным СМИ, Катерина Тихонова — младшая дочь Владимира Путина, а Мария Воронцова — его старшая дочь. Тихонова работает гендиректором фонда «Иннопрактика», который в 2018 году получил рекордную выручку в 488 млн рублей. Воронцова же совладелица АО «Номеко».

Ранее Владимира Путина спрашивали о его дочерях. Так, в 2019 году журналистка Фарида Рустамова уточнила у президента, почему он скрывает детей.

«Это секрет Полишинеля. Когда вы уже признаете, что это ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?» — спросила президента журналистка.

По сути Путин в ответе так и не признал, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова — его дочери.