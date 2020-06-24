Гороскоп на 24 июня: кто из знаков Зодиака будет конфликтовать

Гороскоп говорит, что Близнецам следует уделить внимание здоровью, а у Стрельцов будет повышенная раздражительность.
Овен
Вы сможете подобрать правильные слова, чтобы примирить враждующие стороны – воспользуйтесь этим.
Телец
Близнецы
Звезды советуют не нагружать организм и воздержаться от тяжелого физического труда – вам нужен полноценный отдых.
Рак
Лев
Не вмешивайтесь в чужие семейные дела, особенно если вас об этом не просят. Оставьте свои советы при себе.
Дева
В этот день вам на пользу пойдет шопинг, так что посвятите свободное время семейным покупкам.
В этот день ваш партнер готов к ссоре из-за чувства ревности, поэтому вам лучше побыть порознь и успокоиться.
Скорпион
Старшие родственники или давние знакомые откроют вам какую-то семейную тайну, которой вы раньше не знали.
Стрелец
Из-за своей раздражительности вы рискуете нарваться на конфликтную ситуацию с партнерами по бизнесу или коллегами.
Козерог
Ваша обидчивость не даст вам ничего хорошего – только дополнительные проблемы. Для поднятия настроения смените обстановку.
Водолей
В этот день намечаются крупные финансовые траты, главное – следите за качеством товара и правильностью оформления.
Рыбы
Без сожаления выбросьте сломанные и ненужные вещи – так вы освободите пространство в доме для новой энергии.