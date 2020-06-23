Чем угощали: Юдашкины устроили ужин на свежем воздухе с Буйновым и Пугачевой

Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина устроили пикник на террасе в своем загородном поместье. На ужин пришли коллеги супругов из мира шоу-бизнеса. К звездной паре наведались примадонна российской эстрады Алла Пугачева и эстрадный исполнитель Александр Буйнов.

Марина Юдашкина и Александр Буйнов ФОТО: Instagram

Специально для знаменитостей Марина Юдашкина накрыла пышный стол с обилием горячих и холодных блюд. Судя по фотографиям с мероприятия, все звездные гости остались довольны приятной компанией модельера и его жены. На всех снимках они выглядят улыбчивыми и счастливыми.

Пикник у Валентина Юдашкина ФОТО: Instagram

Марина Юдашкина также была рада принять гостей после длительной самоизоляции. В Instagram она поблагодарила знаменитостей, составивших им с супругом компанию в этот знойный день.

Марина Юдашкина ФОТО: Instagram