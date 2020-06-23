Вт, 23.06.2020
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Чем угощали: Юдашкины устроили ужин на свежем воздухе с Буйновым и Пугачевой

Валентин и Марина Юдашкины

ФОТО: Instagram

На своей странице в instagram супруга знаменитого модельера показала фото накрытого стола, пишет Пятый канал.

Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина устроили пикник на террасе в своем загородном поместье. На ужин пришли коллеги супругов из мира шоу-бизнеса. К звездной паре наведались примадонна российской эстрады Алла Пугачева и эстрадный исполнитель Александр Буйнов.

Марина Юдашкина и Александр Буйнов

ФОТО: Instagram

Специально для знаменитостей Марина Юдашкина накрыла пышный стол с обилием горячих и холодных блюд. Судя по фотографиям с мероприятия, все звездные гости остались довольны приятной компанией модельера и его жены. На всех снимках они выглядят улыбчивыми и счастливыми.

Пикник у Валентина Юдашкина

ФОТО: Instagram

Марина Юдашкина также была рада принять гостей после длительной самоизоляции. В Instagram она поблагодарила знаменитостей, составивших им с супругом компанию в этот знойный день.

Марина Юдашкина

ФОТО: Instagram

«Приехали в гости друзья, Саша, спасибо что не забываете нас!» — написала она в соцсети.

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