Это самое классное фото певицы! Очаровашка Таня Михайлова желает всем улетного Иванова дня

Снимок на странице в Instagram Тани Михайловой больше похож на кадр из какого-то голливудского блокбастера. Но таким образом известная эстонская артистка поздравляет республику и народ с Ивановым днем.
«Друзья, улетного Иванова дня вам! Мы с нашей компанией путешественников с начала июля готовы выступать для вас: 9 июля в Пангоди, 10 июля в Вихула и 12 июля в Пярну! До этого прекрасного вам продолжения эстонского лета!» - пишет Таня Михайлова.
А вы собираетесь пойти на концерт артистки?
Sõbrad, lennukat jaaniaega teile! ✈ Meie oleme kogu reisiseltskonnaga valmis juba juuli alguses teile kontserte andma: 9.07 Pangodis, 10.07 Vihulas ja 12.07 Pärnus! Seniks aga mõnusat eestimaa suve nautimist! 🔥 📷 - @kyllirummel 💄 - @kaiatriisa Reposted from @theswingersmusic