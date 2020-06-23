Вт, 23.06.2020
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Это самое классное фото певицы! Очаровашка Таня Михайлова желает всем улетного Иванова дня

ФОТО: Instagram Тани Михайловой

Снимок на странице в Instagram Тани Михайловой больше похож на кадр из какого-то голливудского блокбастера. Но таким образом известная эстонская артистка поздравляет республику и народ с Ивановым днем. 

«Друзья, улетного Иванова дня вам! Мы с нашей компанией путешественников с начала июля готовы выступать для вас: 9 июля в Пангоди, 10 июля в Вихула и 12 июля в Пярну! До этого прекрасного вам продолжения эстонского лета!» - пишет Таня Михайлова. 

А вы собираетесь пойти на концерт артистки? 

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