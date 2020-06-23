Это самое классное фото певицы! Очаровашка Таня Михайлова желает всем улетного Иванова дня

«Друзья, улетного Иванова дня вам! Мы с нашей компанией путешественников с начала июля готовы выступать для вас: 9 июля в Пангоди, 10 июля в Вихула и 12 июля в Пярну! До этого прекрасного вам продолжения эстонского лета!» - пишет Таня Михайлова.