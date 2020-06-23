Суд не пошел навстречу Тарасову и увеличил сумму алиментов

Дмитрий Тарасов состоит в третьем по счету браке. Анастасия Костенко родила спортсмену двух очаровательных девочек. При этом у футболиста есть еще и старшая дочь. Она проживает вместе с первой супругой.

Расстаться красиво и решить все вопросы мирно у пары в свое время не получилось. Именно поэтому все материальные разногласия бывшие муж и жена решают через суд. Так, в 2018 году Оксана подала заявление, в котором потребовала погасить долг по алиментам. Сумма была немаленькой – 15 миллионов рублей (192 700 евро).

Суд обязал мужчину это сделать, а сразу после футболист подал встречный иск об уменьшении размера ежемесячных выплат. Мужчина уверял – доходы значительно упали. На тот момент спортсмен платил по 350 тысяч рублей (4500 евро) ежемесячно и был недоволен.

Дмитрий рассказывал журналистам, что эти деньги идут не только на обеспечение его дочери, но и на безбедную жизнь первой жены. Оксана, по его словам, нигде не работала.

Женщина эту информацию опровергла. Как стало известно журналистам, спортсмен надеялся, что сумма будет снижена до 50 тысяч в месяц (640 евро). По мнению футболиста, этого достаточно для обеспечения нужд ребенка.

Суд рассмотрел иск и пришел к неожиданному выводу. Теперь Тарасову придется платить в 9 раз больше. Основываясь на заработках спортсмена, судья вынес решение об увеличении размера алиментов еще на 100 тысяч (1285 евро).

По словам адвоката первой супруги Дмитрия, теперь она будет получать по 450 тысяч рублей (5780 евро) ежемесячно. Женщина довольна принятым решением. Тарасов пока никак не комментирует новости.