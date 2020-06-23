Элизабет Херли не выдержала жаркой погоды и распахнула кардиган, забыв, что под ним ничего нет

Популярная 55-летняя актриса нередко делится с поклонниками откровенными фото в купальниках, потому что у нее есть свой собственный бренд одежды. Но в этот раз перед фанатами предстала необычная картина: Элизабет Херли выложила фото в одежде. Хотя никто не остался разочарованным, ведь актриса придумала, как добавить пикантности снимку.

Лиз позировала перед камерой в черных легинсах и кардигане, распахнув его на груди. И всё бы ничего, но под кофту актриса ничего не надела, чем добавила подписчикам счастливых моментов. Выбрав себе уютный и домашний образ, актриса отказалась от макияжа и укладки. Под снимком она подписала, что с каждым днём становится всё жарче и Англия расцветает. В комментариях фанаты отметили, что цветет не только страна.

Сейчас Элизабет Херли проводит время со своей семьей в загородном доме, отдыхая от съемок и радуя фанатов снимками на природе. Недавно актриса намекнула, что планирует вплотную заняться личной жизнью, как только мир выйдет из карантина. Поэтому многие в комментариях предлагают свои кандидатуры, но Лиз пока ни на одно предложение не ответила.