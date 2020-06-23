Бисексуальность, роман с женатым и роль принцессы Дианы: кто она – звезда «Сумерек» Кристен Стюарт?

В 2016 году Стюарт сама попробовала себя в качестве режиссера.

Первой знаковой съемкой для нее стала роль в картине Дэвида Финчера «Комната страха». Кристен сыграла дочь Джоди Фостер. Фостер потом отмечала, что юная Стюарт не уступала знаменитым коллегам и играла ничуть не хуже.

Следующая роль девушки была вместе с Деннисом Куэйдом и Шэрон Стоун в триллере «Дьявольский особняк» (2003).

В 2004 году ей предложили сняться в подростковой комедии «Запретная миссия». Героиня Кристен – яркая и решительная девушка, которая увлекается альпинизмом. Однажды она решается на ограбление банка, чтобы оплатить операцию тяжело больному отцу.

Кристен Стюарт ФОТО: Handout ./via REUTERS

Далее было еще несколько ролей в комедийных и приключенческих фильмах. Вплоть до 2007 года, пока девушку не пригласили на главную роль в «Сумерки».

После этой трилогии Кристен взлетела высоко. В 2010 году она даже была удостоена специальной награды BAFTA в номинации «Восходящая звезда», а в 2012-м журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой.

Но не стоит думать, что своей славе и наградам Стюарт обязана только «Сумеркам».

В 2015 году она стала первой женщиной-актрисой в истории США, удостоенной французской премии «Сезар» (в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария»).

Конечно, трилогия «Сумерки» принесла девушке массу наград. Среди них есть и приз за «Лучший поцелуй», но стоит обратить внимание и на другие роли Стюарт.

К примеру, за роль в картине «Добро пожаловать к Райли» в 2011 году она была отмечена на Миланском международном кинофестивале и победила в номинации «Лучшая женская роль».

А следом было яркое и безумное перевоплощение в легендарную солистку рок-группы The Runaways Джоан Джетт. Ошеломительное сходство напугало даже саму рок-звезду!

В 2012 году на экраны вышел фильм по роману Джека Керуака «На дороге». В нем Кристен сыграла Мэрилу. Это была одна из ее самых провокационных ролей.

Кристен Стюарт ФОТО: Jimmy Olsen/MPI/Capital Pictures/RJO

Ее роли столь разнообразны – от робкой Белоснежки до дерзкой рок-звезды. Совсем не удивительно, что Стюарт было предложено сыграть принцессу Диану в картине «Спенсер».

Сюжет фильма разворачивается в начале 90-х, когда Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом потерпел крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Великобритании.

В интервью изданию Deadline режиссер Пабло Ларраин отметил, что Кристен Стюарт – одна из выдающихся актрис современности.

«Она может быть любой: очень таинственной и очень хрупкой, в то же время очень сильной. Это сочетание – именно то, что нам нужно, оно заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к работе над своим персонажем, приятно удивляет. Думаю, Кристен представит на экране что-то потрясающее и интригующее». Производство картины запланировано на 2021 год.

К слову, Стюарт известна не только своими ролями, но и громкими скандалами в личной жизни.

После съемок в трилогии «Сумерки» поклонники наслаждались ее романом с Робертом Паттинсоном, но спустя четыре года пара распалась. СМИ писали, что это якобы из-за отношений с женатым режиссером Рупертом Сандерсом. А в 2016 году Кристен сообщила общественности, что является бисексуалкой.

Журналисты не успевают перечислять ее возлюбленных – дизайнеры Алиша Каргайл и Сара Динкил, французская актриса Соколински, Линн Гвинн и Энни Кларк. Согласно последней информации, Стюарт живет в Лос-Анджелесе со своей девушкой – моделью Стеллой Максвелл.

Портал Championat.com пишет, что Кристен совсем не фанатка здорового образа жизни. Но она часто готовит смузи из петрушки, капусты, семян льна и яблок, а также любит заниматься спортом – ей нравится кататься на скейте, играть в футбол и баскетбол.