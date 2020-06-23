Блогер, снявший аварию на Лаагна-теэ считает, что в Интернете слишком много роликов, которые пропагандируют автогонки

Блогер признается, что был в шоке от увиденного. «Я никогда не видел подобной катастрофы», - говорит он в своем видео.

Как известно, в субботу около семи часов вечера на Лаагна-теэ, около Lasnamäe Centrum, произошла тяжелая авария. Стоявшая на остановке женщина погибла на месте, шестеро человек пострадали. По первоначальной информации, виновником аварии стал легковой автомобиль BMW, который на высокой скорости врезался в Ford, водитель которого скончался в больнице.

Блогер Танель Лепп, у которого почти 50 000 подписчиков, вскоре оказался на месте трагедии. «По обе стороны канавы собралась огромная толпа, потому что это был час пик», - комментирует ситуацию Танель, наблюдая, как сотрудники скорой помощи оказывают кому-то первую помощь. Танель отмечает полный хаос и разбросанные по краям дороги фрагменты разбитых автомобилей.

В репортаже блогера мы видим, как люди снимают происходящее на мобильные телефоны, фотографируют разбитые авто, работу полиции и работников скорой.

Говорят, что водитель BMW ранее был замечен в уличных гонках в Ласнамяэ. «Честно говоря, это странно и ненормально, что в эти дни, когда смертельная авария случилась, многие интернет-каналы публикуют видео стритрейсинга и опасных автомобильных трюков, как будто стимулируя на такие «подвиги», - возмущается Танель, отмечая, что несколько недель назад в Сети распространилось видео с этим же гоняющим автомобилем BMW.

«Прокатись по трассе, если хочешь показать, как ты крут! Не надо понтоваться на улице, где есть другие люди и которые могут стать жертвами твоих трюков», - считает блогер.

Танель нашел канал Speed Suspects, у которого 1,3 миллиона подписчиков в Instagram и который популярен у эстонской и российской молодежи. Канал показывает, как парни гоняют на своих дорогих авто по городу.