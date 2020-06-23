Руководство клуба Venus негодует и планирует судиться с государством: 100 человек – нормально для Рийгикогу, но не для нас

Правительство разрешило открыть с 1 июля ночные клубы, клубы для взрослых и кальянные.

Заведение может работать, если внутри будет находится не более 100 человек, которые занимают не более 50 процентов площади помещения. Также необходимо соблюдение требований дезинфекции.

По мнению руководства ночного клуба Venus, правительство пытается уничтожить весь сектор ночных клубов.

Неравное отношение приводит к банкротству клубов

«Решение правительства бессмысленно и, мягко говоря, лицемерно. Во-первых, правило 2+2 не работает как минимум месяц, поэтому смягчать здесь нечего. Было открыто большое количество кальянных, кафе и клубов для взрослых. На данный момент закрыты только законопослушные ночные клубы», – говорится в пресс-релизе, подписанном членами правления Venusclub OÜ Кардо Кыйвом и Ренаром Пинделем.

По словам Кыйва и Пиндела, решение правительства выглядит насмешкой. «Клуб Venus может одновременно принять 700 человек. У нас также есть необходимое количество сотрудников, которые поддерживают и обеспечивают безопасность этих людей. Рийгикогу может быть открыт для 100 человек, а фирмы, которые должны обеспечить элементарный оборот для создания рабочих мест, не смогут получить 100 клиентов», – сказали руководители.

И хотя владельцы клубов пока терпеливо следуют рекомендациям правительства, молчать они больше не могут. «Реализация такой неравной конкуренции недопустима. В конце концов всем известно, что по всему городу проходят вечеринки, в помещениях и на улице, и никто давно ничего не знает о правиле 2+2. В большинстве из этих мест абсолютно не контролируется количество гостей и никто не проверяет, что на самом деле там происходит», – указано в пресс-релизе.

В суд против государства?

Руководители клуба говорят, что в Venus имеется хорошая вентиляция, достаточно мест для того, чтобы гости могли сидеть отдельно и профессиональные охранники, которые могут ограничить количество людей.