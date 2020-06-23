Иван Охлобыстин о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым, пьющем окружении и жутком мистическом совпадении

— Многие высказали мнение, что друзья и близкие тоже виноваты во всей этой ситуации. Что думаете по этому поводу?

- Поизошло это по обычной человеческой безалаберности — тут я ни в коем случае не оправдываю Михаила Олеговича. При всех его человеческих достоинствах нельзя садиться пьяным за руль. Я вообще сам в последнее время предпочитаю, чтобы супруга водила машину. Хотя и не выпиваю. Но береженого Бог бережет. Для меня это вдвойне страшнее — если священник кого-то убивает, он теряет сан. Несмотря на то, что я под запретом, но все равно в сане. Поэтому минимизировал риски. Могу сказать, что у Ефремова нынешнее окружение все пьющее — за редким исключением. Но самые близкие люди, к примеру, с ним не выпивали. К коим я отношу и себя. За 30 лет знакомства, вот парадокс, ни разу не было. С Гариком (Сукачевым — прим. «СтарХита») смеялись по этому поводу — мол, как так получилось, что ни я, ни Харатьян, ни Миша не напивались никогда, сидя за одним столом. Сидеть-то сидели, безусловно. Хотя почти все мы люди выпивающие, но в разумных пределах. Дима разве что не пьет вообще. Гарик — очень редко. Что касается остальных... Миша Горевой не пьет, Никита Высоцкий, если и пьет, то довольно редко, по праздникам. Самое близкое окружение, в принципе, наоборот, непьющее. А вот, что касается театра, тех людей, которых мы не знаем, новообретенных знакомых, — они его потчевали. Да вся страна потчевала. Парадокс в том, что сейчас все осуждают того Михаила, какого сами хотели видеть — веселого, разбитного, вечно пьяного оппозиционера, хулигана. Он очень нравился стране. Но, как только случилась катастрофа, это все из положительного фактора превратилось в отрицательный.