Вт, 23.06.2020
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Раскрыты вид и количество выпитого Ефремовым перед ДТП алкоголя

Михаил Ефремов

ФОТО: скриншот видео

Актер Михаил Ефремов выпил более трехсот граммов водки перед тем, как сел за руль и устроил ДТП в центре Москвы. Вид и количество выпитого актером алкоголя раскрыл его адвокат Эльман Пашаев, передает «Московский комсомолец».

Пашаев отметил, что до поездки Ефремов пил водку с друзьями, после чего отправился в бар, чтобы выпить еще, однако ему отказали в обслуживании.

Ранее Пашаев раскрыл причину, по которой артист сел за руль — друг артиста попросил его съездить в больницу и помочь родственнице, госпитализированной в тяжелом состоянии. «Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи. Она была при смерти», — объяснил адвокат журналистам.

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