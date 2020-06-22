Сергей Пенкин выпустил снятый в Таллинне клип с участием Алексея Солтана

Музыку для песни «Медиамир» написали любимые композиторы российских звезд Андрей Покутный и Владимир Адаричев из Эстонии, слова композиции написаны Кариной Райзберг, режиссер и клипмейкер – Хиндрек Маасик, продюсировал клип PAVA MUSIC и Вадим Зив.

Во время съемок клипа портал Limon.ee побывал на съемочной площадке и узнал у Сергея, почему он выбрал эстонскую столицу и многое другое.