Пн, 22.06.2020
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Сергей Пенкин выпустил снятый в Таллинне клип с участием Алексея Солтана

Алексей Солтан

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Певец Сергей Пенкин в начале весны вместе с командой эстонских профессионалов снял видео на песню «Медиамир» в Таллинне. На днях готовое творение вышло в свет. Смотрите новый видеоклип!

Музыку для песни «Медиамир» написали любимые композиторы российских звезд Андрей Покутный и Владимир Адаричев из Эстонии, слова композиции написаны Кариной Райзберг, режиссер и клипмейкер – Хиндрек Маасик, продюсировал клип PAVA MUSIC и Вадим Зив.

Во время съемок клипа портал Limon.ee побывал на съемочной площадке и узнал у Сергея, почему он выбрал эстонскую столицу и многое другое.

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