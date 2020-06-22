Десять вещей, которые нельзя покупать в продуктовых магазинах

Бакалея и заморозка на развес

Прежде всего, вы понятия не имеете, сколько эти продукты уже лежат в лотках. Иногда можно на глаз определить, что заморозка совсем старая: овощи съеживаются, иссыхают. В случае с полуфабрикатами все сложнее, а с бакалеей и вовсе непонятно. Но дело даже не в этом. А в том, что каждый лезет в лоток, зачерпывая продукты. С рук и одежды в лоток сыплется… Да чего там только не сыплется. Кроме того, некоторые не шибко ответственные граждане лезут в лотки руками, пересыпая, к примеру, рис между пальцами. Скорее всего, не очень чистыми.

Посуда

В крупных супермаркетах можно встретить вполне приличные бренды, причем иногда даже не слишком дорого, когда повезет попасть на акцию. А вот в магазинах помельче посуда обычно не очень качественная, малоизвестных брендов и зачастую невнятного происхождения. Стоит она обычно недорого, но за качество ее поручиться нельзя.

Канцелярка

Все же продуктовый магазин — он на то и продуктовый. Если там и появляются «непрофильные» товары, они обычно дороже, чем в том же канцелярском. Кроме того, на такие товары спрос вряд ли будет велик в магазине, куда люди привыкли за молоком ходить. Так что вполне возможно, что ручки и фломастеры уже «полуживые».

Готовая еда

Во-первых, это не слишком здорово с точки зрения правильного питания. Вы ведь понятия не имеете, как ее готовят, сколько в ней сахара, масла и соли. Во-вторых, это гораздо дороже, чем готовить самим. В-третьих, некоторые магазины грешат тем, что отправляют на кухню не самые свежие продукты. Например, промывают курицу с хлоркой, прежде чем отправить ее на гриль.

Злаковые батончики

Гранола, мюсли — звучит здорово. Отличный и правильный перекус для тех, кто на ПП. Однако на самом деле магазинная гранола зачастую просто набита сахаром, покрыта глазурью и сдобрена маслом. Поэтому пользы в ней гораздо меньше, чем лишних калорий. Кстати, гранолу и дома можно делать, это несложно.

Блинная смесь

А еще готовая смесь для оладий, кексов, маффинов. Смысла в такой покупке ровным счетом никакого, как и в самоподнимающейся муке. Вы ведь и сами можете смешать все ингредиенты воедино: мука, сахар, разрыхлитель, масло и яйца. Причем в тех пропорциях, которые вам покажутся самыми разумными. А в готовых смесях молоко — сухое, яйца — в виде порошка. Вряд ли получится вкуснее, чем сделанное своими руками с нуля.

Нарезанные и очищенные фрукты и овощи

Помытые и заботливо нарезанные яблоки, груши, виноград и сельдерей, морковная и огуречная соломка, даже арбузы — это такие замечательные здоровые перекусы! Но только если вы их сами сделаете: тщательно вымоете и упакуете. Тогда вы сможете быть уверены в качестве продуктов (весьма скоропортящихся) и не заплатите лишнего.

Заправки для салатов

Дрессинги и соусы — от этих слов любой диетолог начинает плеваться желчью. Все потому, что в них много скрытых жиров и сахаров. Магазинный соус моментально взвинчивает калорийность блюда до небес. К тому же заправку очень просто приготовить самому, просто смешав масло с лимонным соком, бальзамическим уксусом или чем-то еще по вкусу.

Специи

Специи лучше покупать на рынке, где вы можете убедиться в их качестве. Черный перец в пакетике легко может оказаться напополам с пылью и песком, а красный будет лишен всякого аромата. Очень легко нарваться на поддельные специи типа шафрана или корицы. Ведь в непрозрачном пакете ничего не разглядеть.

Букеты и цветы в горшках