Пять причин принимать ванну, а не душ

Согласно исследованиям Bursting the Bath Bubble: Americans Now Much Prefer Showers , большинство людей сейчас предпочитают мыться в душе, а не в ванне. Это вполне понятно: душ занимает меньше времени, и он практичнее. Но у ванны тоже есть свои преимущества — вот основные из них.