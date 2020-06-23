Пять причин принимать ванну, а не душ

Согласно исследованиям Bursting the Bath Bubble: Americans Now Much Prefer Showers , большинство людей сейчас предпочитают мыться в душе, а не в ванне. Это вполне понятно: душ занимает меньше времени, и он практичнее. Но у ванны тоже есть свои преимущества — вот основные из них.

1. Ванна помогает от боли и усталости

Если вы вернулись домой после тяжёлой тренировки или усердной прополки сорняков на даче, теплая ванна — то, что нужно, чтобы снять мышечную боль. Исследования ученых Университета Эребру в Швеции показывают, что нагревание мышц после физической активности помогает им восстановиться.

Для усиления эффекта попробуйте добавить в воду одну-две чашки английской соли, или соли Эпсома. Она также способствует расслаблению мышц и уменьшает их напряжение.

2. Во время приема ванны сжигаются калории

Согласно подсчетам специалистов из Университета Лафборо, часовое купание в горячей ванне сжигает примерно столько же калорий, сколько и полчаса ходьбы — около 140.

Ещё такая водная процедура полезна для метаболизма. В частности, она помогает организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Это подтверждает исследование ученых Медицинского центра МакКи (штат Колорадо).

Кроме того, у людей, привыкших периодически принимать горячие ванны, улучшаются иммунные функции.

3. Ванна укрепляет здоровье кровеносной системы

Исследование ученых из Финляндии, опубликованное в 2015 году, показало, что частые сауны могут снизить риск сердечных приступов или инсультов.

Впрочем, сауна или баня необязательны — специалисты Университета штата Орегон сообщают, что горячая ванна тоже сгодится. Гидростатическое давление воды на ваше тело улучшает кровоток. В результате укрепляются стенки сосудов и снижается кровяное давление, особенно у людей, ведущих сидячий образ жизни.

4. Купание в ванне делает кожу мягче

Тёплая вода смягчает грубую кожу и избавляет ее от раздражения. Растительные масла, например кокосовое или оливковое, обладают мощным увлажняющим эффектом. Поэтому их следует добавлять в ванну, если у вас сухая кожа, — они помогут.

Если беспокоит зуд, попробуйте добавить в воду овсяную крупу. Она отлично помогает защитить кожу от раздражения, поскольку авенантрамиды и фенолы в ней обладают противовоспалительными свойствами.

Ванны с теплой водой понижают уровень кортизола в организме, а это, в свою очередь, позволяет отсрочить преждевременное старение кожи и уменьшить появление прыщиков.

Еще один замечательный увлажнитель — мед. А еще он является отличным антибактериальным средством. Не переживайте: пара столовых ложек меда, растворенных в воде, не сделает ее липкой.

В принципе, вы можете смешивать все эти ингредиенты, чтобы сделать кожу шелковистой. Попробуйте добавить в воду чашку приготовленной овсяной крупы, ложку-другую меда и дополнить состав маслом.

5. Ванна дарит приятные ощущения и снимает стресс

В конце концов, купаться в ванне просто приятно. И это порой лучший способ успокоиться после напряженного дня.

Клиническое исследование японских врачей показало, что ванна помогает справиться с умственным напряжением, беспокойством и депрессией. Согласно их теории, эффект плавучести, который оказывает ванна на человеческое тело, расслабляет и успокаивает. Попробуйте сами — вы наверняка замечали, что, лёжа в воде, заснуть проще простого. А еще ванна — неплохое место для медитации, которая тоже снимает стресс.

Чтобы усилить расслабляющий эффект, используйте продукты с приятным успокаивающим ароматом, например лаванды. Она обладает столь мощными седативными и анксиолитическими свойствами, что ученые считают ее действенным средством в борьбе с неврологическими расстройствами.