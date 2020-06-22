«Любил до самой смерти маму»: дочь Задорнова показала архивные фото родителей

Дочь российского актера и юмориста Михаила Задорнова опубликовала в Instagram фотографии из семейного архива в День отца, который отмечался 21 июня. Елена поздравила папу с этим праздником, выложив в сторис трогательный кадр, на котором его целует. «Скучаю», — призналась девушка.

Также на своей странице в социальной сети она опубликовала фотографии своих родителей, сделанные несколько лет назад. На кадрах Задорнов со своей женой запечатлены как в молодом, так и в более зрелом возрасте. Судя по всему, снимки были сделаны во время путешествий в разные страны.

ФОТО: Instagram

Свою публикацию Елена сопроводила нежным, глубоким стихотворением, которое растрогало ее подписчиков.

«Родительскую Свадьбу

Я искреннейше Помню.

Хочу сказать, поверьте,

В красивейшей обраме,

Любил до самой смерти

Мой папа мою маму, — этими строками завершается поэтическое произведение девушки.

Судя по хештегам, 21 июня ее родители отмечали годовщину. Узнав об этом, подписчики начали вспоминать заслуги Михаила Задорнова и почтили его память.

«От всей души поздравляю вас с годовщиной свадьбы и преклоняюсь перед талантливой семьей и достойными людьми!»; «Светлая память!»; «Как же не хватает Вашего отца! Казалось, такие люди не уходят… Вы такая прекрасная дочь! Спасибо Вам! Помним, любим, надеемся на встречи в других мирах», — написали фолловеры.