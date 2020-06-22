Ида Галич рассказала мистическую историю выбора имени для сына

Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала подписчикам в Instagram, как вместе с другими членами семьи выбирала имя для сына. Малыш появился на свет 7 февраля. Его назвали Леоном. Фанатов уже давно интересовал вопрос, как родители новорожденного пришли к такому необычному выбору. Оказалось, что за ним стоит целая история.
«Леон сам себя назвал. Когда он был еще у меня под сердцем, мне приснился сон, что я держу на руках сына и говорю: это Лев — мамин защитник. Я проснулась и рассказала мужу», — поделилась знаменитость.
«Оказалось, что дедушка Алана несколько раз ему предлагал имя Леон, но мой муж каждый раз забывал мне это передать», — выяснила Галич.
Подписчики звезды бурно отреагировали на такую необычную историю.
Леон сам себя назвал. Когда он был еще у меня под сердцем, мне приснился сон, что я держу на руках сына и говорю: это Лев - мамин защитник . Я проснулась и рассказала мужу. Конкретно имя «Лев» было встречено некоторыми родственниками , скажем так, не сильно добродушно😂😭 и мы начали искать варианты. Семья у нас большая, имя должно нравиться всем 😁 и понеслась «только не Лука», «только не Соломон» , «только не это», «только не то» ... Ваня и Петя у Алана и Иды ну просто не может быть 😭 не звучит конкретно с нашими именами. И тут мне пишет @tatakalnitskaya как-то утром , когда я уже почти сдалась... Леон . И мы такие: ну да Леон . Че мы ... это ж как Лев, только ещё круче (конкретно для нас) 😍 оказалось, что дедушка Алана несколько раз ему предлагал имя Леон, но мой муж каждый раз забывал мне это передать 😂 Леон Аланович 😍 мамин защитник ❤️🙏 а теперь рассказывайте, долго имя выбирали?