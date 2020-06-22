Знаете ли вы, почему нельзя будить котиков? Ответ на один из самых непонятных и интересных вопросов о кошках

Казалось бы, каждый их нас когда-то да поднимал на ноги свою кошку: то легла в неположенном месте, то просто спать неудобно с питомицей на локте… Ситуация банальна и известна многим. Давайте разберемся!

Будить нельзя, помиловать!

Известно всем, что любимые нами кошечки любят поспать, на что уходит огромная часть их жизни. Да, это не ваша скучная и пресная жизнь, с работой, готовкой, уборкой и всеми прочими прелестями будней. Коты спят по 16 – 17 часов в сутки – для них невероятно важно полноценно выспаться, а не просто пошалить и попрыгать. Для этих питомцев сон – как особенная мантра. У котов есть свой психотип и конечно же, чувства, характер.

Если котейка не будет высыпаться полноценно, его нервная система станет очень и очень расшатанной, а сам питомец – раздражительным и злым. И вот тогда вы сполна прочувствуете все прелести такой жизни: вашим рукам придет конец (как и ногам), а диваны, шторы и прочее квартирное убранство придется сменить на более практичный и «нецарапательный» вариант.

А если часто будить, то что?

Ответ на этот вопрос на самой поверхности: недосып влияет на кошек странно, в первую очередь, меняется их самочувствие. К примеру, согласно реальным примерам владельцев кошек, животное может сильно тошнить, возможно даже появление судорог, озноб. Кошка страдает головокружениями, ее «бросает» из стороны в сторону, она не допрыгивает или просто «промахивается» мимо стула.

Самое главное – если есть недостаток сна, у питомца сбивается правильный, нужный режим работы головного мозга и режим сна. Когда питомец спит, у него вырабатываются гормоны, и обменные процессы могут быть серьезно нарушены, если происходит сбой ритма. Кот может набрать очень много лишних килограммов или наоборот – катастрофически похудеть. Чувство голода и желание есть будет расти, а количество гормона, который отвечает за метаболизм – находится на месте.

Пугливость и подавленное состояние – оттуда же

Коты гораздо серьезнее относятся к строгому режиму и времени своего сна. Кошки прекрасно осведомлены о пользе сна, потому они четко распределяют свой режим на «поспать» и «поскакать». Кстати, именно генетическая память заставляет котов просыпаться рано утром и активничать вечером.