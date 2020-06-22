Семь ошибок в процессе приготовления еды, которые делают ее намного вреднее

Некоторые кулинарные ошибки опасны для здоровья — например, когда ты делаешь пищу еще более жирной или, наоборот, лишаешь ее даже полезных жиров, пишет «Лиза».
Когда речь заходит о кулинарии, некоторые очень гордятся своими умениями, другие сетуют на то, что не умеют даже держать в руках сковороду, третьи обладают средними навыками, которых вполне хватает, чтобы не голодать. Однако, независимо от степени владения поварскими знаниями, все могут совершать ошибки, которые сделают пищу менее здоровой и даже опасной.
Неправильное использование масла
Ты готовишь только на полезном оливковом масле? Или вовсе на кокосовом? Знаешь ли ты, что каждое масло в данном случае может быть не только полезным, но и вредным? Прежде чем покупать большую упаковку любимого масла и использовать его для всего, необходимо помнить, что у каждого из них своя точка дымления — температура, при которой оно начинает гореть. Как только это происходит, полезный жир разрушается, высвобождаются вредные свободные радикалы.
Жарка во фритюре
Жарка в большом количестве масла превращает даже самые здоровые продукты (например, овощи или постное мясо) во вредные, насыщенные трансжирами. Если ты очень любишь жареную пищу, купи гриль. Он позволяет готовить без масла, на качестве блюда это совсем не сказывается, а пользу увеличивает.
Жарка мяса до обугливания
Недоваренное и недожаренное мясо вредно, но переваренное и пережаренное до угольных участков тоже совершенно не полезно. Вредные соединения, которые образуются в пережаренной корочке, повышают риск развития онкологических заболеваний. Поэтому избегай приготовления пищи на открытом огне или слишком раскаленной металлической поверхности и чаще переворачивай его, а обуглившиеся куски без жалости обрезай.
Использование слишком большого количества соли
Полезная норма соли — около 1 чайной ложки в сутки, в то время как большинство людей употребляет не менее 2 ложек.
Использование большого количества сахара
Суточная норма сахара — 7 чайных ложек. Мало кто укладывается в нее, употребляя намного больше. Главный виновник — десерты, но сахар часто прячется даже в продуктах, на первый взгляд, не имеющих к нему отношения — соусах (его много в кетчупе), переработанных продуктах, меде. Все они повышают уровень инсулина в крови и риск развития диабета. Вместо пирожных и конфет ешь больше фруктов. Если в рецепте, который ты собралась приготовить, указано много сахара, сократи его количество вдвое. Часто это никак не сказывается на вкусе.
Частое применение еды быстрого приготовления
В будни порой не хватает времени, чтобы приготовить нормальный ужин, и использование еды быстрого приготовления — очень заманчивая идея. Ведь в большинстве случаев ее нужно всего лишь разогреть в микроволновке или запечь в духовке уже в готовом виде. Но часто подобная пища содержит очень много вредных добавок и консервантов. Если все же есть необходимость в покупке именно такой еды,
Использование только обезжиренных продуктов
Сегодня жир уже не считают врагом. Давно доказано, что есть полезные жиры (например, жирные кислоты, которые содержатся в рыбе и авокадо). И тем не менее многие продолжают употреблять только обезжиренные или маложирные продукты, что вредно. Жир — источник энергии для организма, защита для органов, он используется в оболочках клеток, влияет на иммунную систему и обмен веществ, а также способствует усвоению витаминов А, D, Е и К. Перебарщивать с жиром, конечно, нельзя, но лишаться его совсем тоже опасно.