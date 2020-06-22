Семь ошибок в процессе приготовления еды, которые делают ее намного вреднее

Когда речь заходит о кулинарии, некоторые очень гордятся своими умениями, другие сетуют на то, что не умеют даже держать в руках сковороду, третьи обладают средними навыками, которых вполне хватает, чтобы не голодать. Однако, независимо от степени владения поварскими знаниями, все могут совершать ошибки, которые сделают пищу менее здоровой и даже опасной.

Неправильное использование масла

Ты готовишь только на полезном оливковом масле? Или вовсе на кокосовом? Знаешь ли ты, что каждое масло в данном случае может быть не только полезным, но и вредным? Прежде чем покупать большую упаковку любимого масла и использовать его для всего, необходимо помнить, что у каждого из них своя точка дымления — температура, при которой оно начинает гореть. Как только это происходит, полезный жир разрушается, высвобождаются вредные свободные радикалы. У рафинированных масел точка дымления выше, чем у нерафинированных. Так, например, полезное оливковое масло extra virgin нельзя использовать для жарки и запекания, оно начинает гореть при температуре от 160 градусов, а вот нерафинированное — от 242. Самые высокие точки дымления у горчичного, кокосового, кунжутного, арахисового масел. Средние, которые подойдут для тушения и быстрой жарки, — у виноградного и подсолнечного. Оливковое и льняное лучше использовать для заправки салатов, но никак не подогревать.

Жарка во фритюре

Жарка в большом количестве масла превращает даже самые здоровые продукты (например, овощи или постное мясо) во вредные, насыщенные трансжирами. Если ты очень любишь жареную пищу, купи гриль. Он позволяет готовить без масла, на качестве блюда это совсем не сказывается, а пользу увеличивает.

Жарка мяса до обугливания

Недоваренное и недожаренное мясо вредно, но переваренное и пережаренное до угольных участков тоже совершенно не полезно. Вредные соединения, которые образуются в пережаренной корочке, повышают риск развития онкологических заболеваний. Поэтому избегай приготовления пищи на открытом огне или слишком раскаленной металлической поверхности и чаще переворачивай его, а обуглившиеся куски без жалости обрезай.

Использование слишком большого количества соли