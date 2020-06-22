Выбери свой знак Зодиака, и мы скажем тебе твое предназначение

Когда вы были в юном возрасте, наверняка вы часто говорили: «Когда я вырасту, то стану…»
Сбылись ли ваши прогнозы, мы не знаем. Однако полагаясь на астрологию, можем дистанционно определить ваше истинное предназначение. Давайте проверим, так ли это на самом деле!
Ваша жизнь – это активность! Независимо от того, являетесь ли вы серьезным спортсменом или разминаетесь в выходные дни в парке, ваша любовь к движению заразительна. Вы можете быть терпеливым и вдохновляющим личным тренером. Без вас не было бы никакого продвижения или прогресса. Вы учите других пользоваться интуицией и рисковать в достижении намеченных целей. В жизни — вы победитель и даже после череды неудач не опускаете руки. Вы созданы оберегать и любить близких вам людей. С вами как за каменной стеной, пишет popcornnews.ru.
Телец
Дом для вас — это больше, чем место, где можно переночевать. Он —отражение вашего внутреннего мира и представления о комфорте. Вы обожаете окружать себя красивыми и дорогими вещами. Вы могли бы стать коллекционером, дизайнером интерьера и специалистом по недвижимости. Вы учите других идти на поводу своих желаний и использовать наши чувства, чтобы видеть всю красоту мира. Вы пример того, как можно упорно трудиться, чтобы добиться желаемого.
Близнецы
Только вы понимаете, насколько трудным может быть учение. Все учатся по-разному, и мало кто может транслировать свои идеи так доходчиво, как вы. Образование — это цель вашей жизни, будь то в академических кругах, спорте или искусстве. Вы учите людей общению и коммуникациям. Вы считаете, что обмен информацией является ключевым в развитии личности. Кроме того, вы лучше других знаете, как можно весело провести время на светском рауте или в кругу друзей. Вы могли бы стать коучем или ведущим мероприятий.
Рак
Истинная цель вашей жизни – построить замечательную карьеру и добиться успехов в профессии. Вы умеете вдохновлять людей и быть примером усердия и целеустремленности. Но больше всего вам удается быть чьей-то жилеткой – настолько вы эмпатичны и сострадательны. Вы любите заботиться об окружающих и не жалеете для этого ни личного времени, ни душевных ресурсов. Вы могли бы стать первоклассным психологом или врачом.
Лев
Вы рождены, чтобы быть лидером и вести за собой людей. Вы даете миру энергию и жизнь. Иногда вы пускаетесь в пустую болтовню и самолюбование. Да, вам необходимо внимание и похвала. Но вы восхищаете уверенностью в своих силах и умением достигать самых невероятных целей. Люди видят в вас миссию и готовы идти за вами хоть на край света. Вы можете возглавить политическую партию или большой круг единомышленников.
Дева
Есть распространенная фраза, которая применима к вашему знаку Зодиака: «Я не знаю работу своей мечты, потому что она еще не придумана!». И действительно, придумать ее можете только вы! Вы достаточно умны, чтобы изобрести новый продукт, услугу или оптимизировать какой-либо процесс. Вы демонстрируете всем, как следует использовать мозг и аналитические способности для того, чтобы понять, где правда, а где ложь. Эти качества присущи детективам и следователям. Ах-да! Девы еще самые лучшие жены и мужья.
Весы
Связь ума, тела и духа наилучшим образом видна в личности Весов. Вы склонны делиться со всеми своими прозрениями и выводами. Вы искренни, справедливы и имеете свою точку зрения. Однако у вас есть талант убеждать и вдохновлять других людей. Из вас получился бы талантливый стилист или парикмахер, духовный проповедник или лидер мнений в средствах массовой информации.
Скорпион
Хотите вы этого или нет, но люди ждут от вас компетентного мнения и дельных советов. Вы предназначены для социальной работы, врачебного дела и педагогики. Скорпионы — самый страстный знак зодиака, именно поэтому вы умеете разжигать эмоции и делать жизнь более яркой и захватывающей. Вы часто становитесь героями увлекательных историй и любовных романов. Вас невозможно забыть.
Стрелец
Стрельцы – отзывчивые и чуткие люди. Вы всегда знаете, кто нуждается в вашей помощи. Ваше предназначение – общественная работа. Вы не тратите время на то, чтобы находить виноватых – вы помогаете здесь и сейчас. Возможно, вы нашли бы себя в жизни, работая врачом, ветеринаром или социальным работником. Помимо того, вы демонстрируете людям жажду путешествий и познания чужой истории и культуры. Вы увлекательный рассказчик!
Козерог
Вы реалисты и знаете, какие шаги нужно совершить, чтобы оказаться на вершине успеха. Вместо того чтобы мечтательно говорить: «Я бы хотел быть звездой», вы убеждаете себя и всех остальных: «Я буду лучшим в том, что я делаю!». Вы можете быть генеральным директором или лидером компании. Вы обладаете умением руководить и имеет свое уникальное видение. Людям вы даете силу, надежность, доверие и поддержку. На вас можно положиться в любую сложную минуту.
Водолей
Ваши мятежность и доброе сердце означают, что вы не терпите несправедливости. Ваша жизнь будет полной и насыщенной, если вы станете общественным активистом, журналистом или документалистом. Вы умеете отыскивать истории, которые должен услышать мир. Вам свойственно сострадание. Вы умеете показать, насколько может быть уникальным каждый человек. Если вы беретесь за дело, то доводите его до конца.
Рыбы
Как самый интроспективный знак Зодиака, вы вдумчиво наблюдаете за людьми и событиями, происходящими вокруг вас. Если бы вы написали книгу, то ваша проницательная и понятная точка зрения нашла бы отклик у армии читателей. Вы обладаете творческим даром, интуицией и мастерством медитации. Вы показываете всем, что свое «я» можно выразить через искусство. У вас бы получилось стать талантливым художником или поэтом. И еще, вы умеете любить.