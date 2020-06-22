Пн, 22.06.2020
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Бледанс в образе гламурной блондинки показала, как быстро увеличить губы

Эвелина Бледанс

ФОТО: Instagram

Российская актриса записала видео из гримерной перед очередными съемками.

Известная российская актриса Эвелина Бледанс записала очередной забавный ролик в образе гламурной блондинки. На видео звезда запечатлена в гримерке. Судя по всему, стилисты ей уже сделали красивые локоны, макияж в розовых оттенках и приступили к «увеличению» губ. На кадрах видно, как на них наклеивают некие подушечки, благодаря которым губы кажутся более пухлыми и объемными.

«И снова иу! Вы хотели посмотреть, как делают губы?! Пожалуйста!» — написала знаменитость в подписи к посту.

Подписчики не смогли без иронии смотреть на блондинку-Бледанс. У большинства из них она вызвала ассоциации с Барби. Некоторые из мужчин, в свою очередь, признались, что ни за что бы не посмотрели на такую «рублевскую куклу». Они рады, что естественному образу Бледанс не свойственны огромные розовые губы и в целом вызывающий макияж.

Эвелина Бледанс

ФОТО: Instagram

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